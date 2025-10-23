USA nakładają sankcje na Rosnieft i Łukoil, co stanowi pierwszy taki krok w drugiej kadencji Trumpa.

Sankcje mają na celu powstrzymanie wojny i zmuszenie Rosji do zawieszenia broni.

Decyzja ta może wpłynąć na dochody Rosji z eksportu ropy i zmusić Indie i Chiny do wyboru między Rosją a sankcjami wtórnymi.

USA nałożyło sankcje na rosyjskich gigantów naftowych

Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie ministerstwa finansów USA, sankcje są odpowiedzią na trwającą wojnę na Ukrainie i mają na celu wywarcie presji na Rosję, by ta zaprzestała działań wojennych.

- Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i natychmiast wprowadzić zawieszenie broni – oświadczył minister finansów Scott Bessent.

Resort finansów USA argumentuje, że sankcje wymierzone w Rosnieft i Łukoil mają na celu uderzenie w finansowe fundamenty Kremla, które zasilają jego działania militarne. Bessent podkreślił, że administracja jest gotowa podjąć dalsze kroki, jeśli zajdzie taka potrzeba, by wesprzeć wysiłki prezydenta Donalda Trumpa w zakończeniu konfliktu.

- Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, ministerstwo finansów nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla. Jesteśmy gotowi podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby wesprzeć wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia kolejnej wojny. Zachęcamy naszych sojuszników do przyłączenia się do nas i przestrzegania tych sankcji - dodał minister.

Trump: mamy nadzieję, że wojna zostanie zakończona

Prezydent USA Donald Trump, podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, potwierdził decyzję o nałożeniu sankcji. Nazwał je „potężnymi”, wyrażając nadzieję, że nie będą musiały obowiązywać zbyt długo.

- To ogromne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie zakończona – powiedział prezydent Trump.

Trump wspomniał również, że Indie zgodziły się zakończyć prawie wszystkie zakupy rosyjskiej ropy do końca roku. Informacja ta nie została jednak dotychczas potwierdzona przez stronę indyjską.

Warto przypomnieć, że tuż przed opuszczeniem urzędu, administracja Joe Bidena również nałożyła sankcje na rosyjski sektor naftowy, obejmując nimi m.in. Gazprom-Nieft oraz szereg tankowców. Najnowsze restrykcje dotykają jednak największego gracza – Rosnieftu.

Ekspertka: sankcje są poważnym ciosem dla Rosji

Nowe sankcje odcinają rosyjskie koncerny od dostępu do amerykańskiej technologii i stwarzają ryzyko nałożenia sankcji wtórnych na firmy, które prowadzą z nimi interesy.

Maja Nikoladze, analityczka z Atlantic Council, uważa, że sankcje to ważny krok, który może przynieść znaczące efekty. Podkreśla determinację administracji Trumpa w dążeniu do zakończenia wojny na Ukrainie.

- Nałożenie sankcji na Łukoil i Rosnieft – dwie największe rosyjskie firmy naftowe – będzie poważnym ciosem dla dochodów kraju z eksportu surowców energetycznych - mówił ekspertka w rozmowie z PAP.

Nikoladze przypomina, że poprzednie sankcje na Gazprom Neft i Surgutneftiegas skłoniły indyjskie i chińskie rafinerie do poszukiwania alternatywnych dostawców ropy na Bliskim Wschodzie.

- Nowe sankcje zmuszą rafinerie w Indiach i Chinach do dokonania strategicznego wyboru: kontynuować import rosyjskiej ropy, ryzykując sankcje wtórne, lub też zwrócić się ku alternatywnym dostawcom i zerwać powiązania z rosyjskimi firmami - dodała.

Były ambasador USA w Polsce, Daniel Fried, interpretuje działania prezydenta Trumpa jako próbę skłonienia Władimira Putina do zawieszenia broni. Podkreśla, że po raz pierwszy amerykański prezydent zdecydował się wywrzeć rzeczywistą presję na Kreml.

- To dobry ruch, ale wciąż pozostaje wiele miejsca na kolejne uderzenia w dochody z energetyki - powiedział PAP były dyplomata.

