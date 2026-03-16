Potężna awaria w jednym z największych banków. Problemy z aplikacją i przelewami

Mateusz Kobyłka
2026-03-16 12:07

Klienci mBanku zgłaszają poważną awarię. W poniedziałek (16 marca) od rana wiele osób ma problemy z aplikacją mobilną oraz przelewami BLIK.

i

Dłonie trzymające smartfon, którego ekran jest wygaszony, symbolizujące problemy z aplikacją bankową lub dostępem do usług online. W tle rozmazane kody QR. O problemach z awarią banku przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Klienci mBanku doświadczają poważnej awarii, uniemożliwiającej korzystanie z aplikacji mobilnej i przelewów BLIK od godziny 10:00 w poniedziałek.
  • Problemy dotyczą logowania do aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego oraz realizacji płatności.
  • mBank potwierdził awarię na Facebooku, przepraszając za niedogodności i zapewniając o intensywnych pracach nad rozwiązaniem problemu.
  • Kłopoty z dostępnością usług bankowych są zgłaszane przez wielu użytkowników, co widać na downdetector.pl.

Jak wynika z danych opublikowanych w serwisie downdetector.pl, kłopoty zaczęły się ok. godz. 10. Wtedy klienci mBanku zaczęli lawinowo zgłaszać problemy z bankowością mobilną, aplikacją na smartfonie oraz przelewami.

awarii bank poinformował na Facebooku: – Obecnie możecie mieć trudności z korzystaniem z naszych usług. W tym momencie mogą występować trudności z logowaniem do aplikacji mobilnej oraz do serwisu transakcyjnego, płatnościami. Przepraszamy za niedogodności. Nasz zespół pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem tej sytuacji, by przywrócić pełną dostępność usług. Będziemy na bieżąco informować Was o postępie prac w aktualizacjach do tego komunikatu – czytamy w komunikacie.

Polecany artykuł:

Rząd Tuska wkrótce ujawni program „Polska Zbrojna”. To reakcja na weto Nawrocki…
Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek
Zapłacisz więcej za zakupy? Biedronka i Lidl doliczają kaucję bez ostrzeżenia!
Galeria zdjęć 10
Pamiętasz twarze z banknotów z czasów PRL? Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE!
Pytanie 1 z 10
1. Jaka postać widniała na banknocie o nominale 50 złotych emitowanym od 1975 roku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MBANK