Klienci mBanku doświadczają poważnej awarii, uniemożliwiającej korzystanie z aplikacji mobilnej i przelewów BLIK od godziny 10:00 w poniedziałek.

Problemy dotyczą logowania do aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego oraz realizacji płatności.

mBank potwierdził awarię na Facebooku, przepraszając za niedogodności i zapewniając o intensywnych pracach nad rozwiązaniem problemu.

Kłopoty z dostępnością usług bankowych są zgłaszane przez wielu użytkowników, co widać na downdetector.pl.

Potężna awaria w jednym z największych banków. Problemy z aplikacją i przelewami

Jak wynika z danych opublikowanych w serwisie downdetector.pl, kłopoty zaczęły się ok. godz. 10. Wtedy klienci mBanku zaczęli lawinowo zgłaszać problemy z bankowością mobilną, aplikacją na smartfonie oraz przelewami.

O awarii bank poinformował na Facebooku: – Obecnie możecie mieć trudności z korzystaniem z naszych usług. W tym momencie mogą występować trudności z logowaniem do aplikacji mobilnej oraz do serwisu transakcyjnego, płatnościami. Przepraszamy za niedogodności. Nasz zespół pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem tej sytuacji, by przywrócić pełną dostępność usług. Będziemy na bieżąco informować Was o postępie prac w aktualizacjach do tego komunikatu – czytamy w komunikacie.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek

