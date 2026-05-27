Nowy poradnik ZUS dla rodziców. Jakie świadczenia ci przysługują?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, aby pomóc przyszłym mamom i rodzicom odnaleźć się w gąszczu często skomplikowanych przepisów. To ważny krok, by zebrać kluczowe informacje o świadczeniach dla rodziców w jednym, przystępnym miejscu. Głównym celem publikacji jest zapewnienie jasnych wskazówek, jak postępować w konkretnych sytuacjach życiowych.

W publikacji szczegółowo omówiono zasady korzystania z zasiłku macierzyńskiego, chorobowego w czasie ciąży oraz opiekuńczego na chore dziecko. Poradnik rozwiewa wątpliwości dotyczące różnych form zatrudnienia, od umowy o pracę, przez zlecenie, aż po prowadzenie własnej firmy. Publikacja jest już dostępna do pobrania na stronie ZUS, a wkrótce pojawi się także w wersji papierowej w placówkach.

Masz pytania o świadczenia? ZUS uruchomił specjalny e-mail dla rodziców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił w marcu 2026 roku specjalny adres e-mailowy: [email protected], dedykowany przyszłym i obecnym rodzicom. To miejsce, gdzie można zadawać pytania dotyczące indywidualnych spraw i formalności związanych z uzyskaniem świadczeń z ZUS. Jak informuje instytucja, tą drogą przedsiębiorcze mamy pytają o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków, a kobiety, którym umowa kończy się w trakcie ciąży, dowiadują się, jakie mają prawa po porodzie. Oprócz tego tradycyjne wsparcie można uzyskać w placówkach ZUS, podczas e-wizyty, na infolinii (22 560 16 00) oraz pod ogólnym adresem e-mail [email protected].

Te świadczenia już obowiązują

Urlopy rodzicielskie w Polsce. Dane ZUS pokazują, kto najczęściej zostaje z dzieckiem

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi, co jest zgodne z duchem wdrożonej trzy lata temu unijnej dyrektywy „work-life balance”. To nutka optymizmu, jednak statystyki nie pozostawiają złudzeń – to wciąż kobiety biorą na siebie większość obowiązków rodzicielskich. Choć widać powolne zmiany, trend ten utrzymuje się od lat.

Analiza ZUS za okres od stycznia do kwietnia 2026 roku pokazała, że na 188 tysięcy osób pobierających zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim, aż 87 procent stanowiły kobiety. Podobnie było w ubiegłym roku, gdy mamy wykorzystały 78 procent z około 10 milionów dni zwolnień lekarskich na chore dziecko. Dane te wyraźnie pokazują, że choć popularność urlopu ojcowskiego rośnie, równość rodzicielska w praktyce wciąż pozostaje dużym wyzwaniem.

Zasiłek macierzyński, chorobowy i opiekuńczy. Co dokładnie wyjaśnia poradnik ZUS?

Nowy poradnik ZUS to prawdziwy przewodnik po trzech kluczowych świadczeniach dla rodziców. W przystępny sposób wyjaśnia zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego w ciąży, a także zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Poradnik odnosi się do różnych form aktywności zawodowej, takich jak praca na etacie, umowa zlecenie czy prowadzenie własnej firmy, a także do mniej typowych sytuacji, na przykład łączenia urlopu wychowawczego z działalnością gospodarczą.

