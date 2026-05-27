Polski eksport do Wielkiej Brytanii wart miliardy. Co kupują od nas Brytyjczycy?

Jak wygląda wymiana handlowa Polska-Wielka Brytania?

Liczby mówią same za siebie. Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok, Wielka Brytania jest czwartym największym rynkiem zbytu dla polskich towarów. Najnowsze dane GUS pokazują, że polski eksport do Wielkiej Brytanii osiągnął w 2023 roku wartość 79,4 mld zł. To minimalny spadek o 0,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku, ale wciąż jest to gigantyczna kwota. Co ciekawe, w drugą stronę przepływ towarów jest znacznie mniejszy. Wartość importu z Wysp wyniosła 26 mld zł. Oznacza to, że Polska ma potężną nadwyżkę handlową, która wynosi ponad 53 mld zł. Skala tej relacji jest dobrze widoczna, gdy spojrzymy na listę krajów, od których najwięcej kupujemy. Wielka Brytania nie mieści się nawet w pierwszej dziesiątce. Więcej towarów sprowadzamy m.in. z Turcji (33,4 mld zł), Hiszpanii (34,2 mld zł) czy Czech (52,1 mld zł).

Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą nowy traktat

Wizyta szefa polskiego rządu w Londynie to nie tylko kurtuazja. Premier Donald Tusk spotyka się w środę z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, aby podpisać nowy traktat o obronie i bezpieczeństwie. Jak zapowiedział Donald Tusk, porozumienie ma dotyczyć również tak kluczowych obszarów jak cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. To wydarzenie polityczne jest jednak osadzone w bardzo mocnym kontekście gospodarczym. Wielka Brytania, mimo że opuściła Unię Europejską, pozostaje jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Jak Brytyjczycy widzą handel z Polską?

Dane brytyjskiego Departamentu Biznesu i Handlu potwierdzają polską perspektywę. Według ich wyliczeń, łączny eksport towarów i usług z Wielkiej Brytanii do Polski wyniósł na koniec zeszłego roku 13,3 mld funtów. W tym samym czasie import z Polski na Wyspy był wart aż 20,6 mld funtów. To pokazuje, że niezależnie od tego, kto liczy, Polska na tej wymianie solidnie zarabia. Dla Brytyjczyków jesteśmy 15. co do wielkości partnerem handlowym, który odpowiada za około 1,8 proc. całej wymiany handlowej ich kraju. Choć dla nich jesteśmy jednym z wielu, dla nas Wielka Brytania to kluczowy rynek, którego znaczenie, także w kontekście bezpieczeństwa, rośnie.

