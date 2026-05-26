Druga emerytura z ZUS dla wojskowych! Szokujący plan rządu Tuska

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-05-26 15:35

Podczas gdy większość Polaków pracuje do sześćdziesiątki albo dłużej, część mundurowych może zakończyć służbę już po kilkunastu latach pracy i przejść na wysoką emeryturę. Średnie świadczenie wojskowe jest dziś nawet dwa razy wyższe niż emerytura z ZUS. A to może być dopiero początek zmian.

Polscy żołnierze w pełnym umundurowaniu z plecakami maszerujący obok wojskowego pojazdu opancerzonego typu Rosomak w lesie. Ilustruje to kontekst zmian w systemie emerytalnym mundurowych i drugą emeryturę z ZUS, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: 16 Brygada Zmotoryzowana / st. chor. Krzysztof Fodemski/ Materiały prasowe Polscy żołnierze w pełnym umundurowaniu z plecakami maszerujący obok wojskowego pojazdu opancerzonego typu Rosomak w lesie. Ilustruje to kontekst zmian w systemie emerytalnym mundurowych i drugą emeryturę z ZUS, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Emerytem można zostać już po 15 latach 

Zasady dotyczące mundurowych od lat budzą ogromne emocje. Żołnierze, policjanci, strażacy czy funkcjonariusze Straży Granicznej korzystają ze specjalnego systemu emerytalnego

Osoby, które rozpoczęły służbę przed końcem 2012 roku, mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. Ci, którzy wstąpili do formacji po 1 stycznia 2013 roku, muszą przepracować co najmniej 25 lat.

W praktyce oznacza to, że część mundurowych zostaje emerytami już po czterdziestce.

Emerytura dużo wyższa niż z ZUS 

Największą różnicą między mundurowymi a cywilami są pieniądze. Funkcjonariusze nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne tak jak zwykli pracownicy. Dzięki temu ich pensje „na rękę” są wyższe.

Jeszcze większe różnice widać jednak przy emeryturach. Średnia emerytura wojskowa wynosi obecnie około 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. To niemal dwa razy więcej niż przeciętne świadczenie wypłacane przez ZUS.

Im dłuższa służba, tym większe pieniądze 

Po 15 latach służby, mundurowy otrzymuje 40 proc. podstawy wymiaru emerytury.

Za każdy kolejny rok doliczane jest następne 2,6 proc. Maksymalnie świadczenie może wynieść aż 75 proc. podstawy. 

Na wysokość emerytury wpływają także: stopień służbowy, rodzaj wykonywanej służby, długość kariery. 

Głośna emerytura żony Hołowni 

W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o emeryturze Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, żony byłego marszałka Sejmu Szymon Hołownia. Pilotka wojskowa zakończyła służbę w stopniu kapitana. Latała m.in. na myśliwcach MIG.

Według medialnych wyliczeń jej emerytura może wynosić około 10,2 tys. zł brutto miesięcznie. W środowisku wojskowym taka kwota wcale nie jest uznawana za wyjątkowo wysoką.

Będą dwie emerytury naraz?

Teraz szykują się kolejne zmiany, które mogą jeszcze bardziej poprawić sytuację mundurowych. Obecnie były żołnierz albo funkcjonariusz dostaje tylko jedną emeryturę – wojskową. Nawet jeśli po zakończeniu służby pracuje w cywilu i odprowadza składki do ZUS.

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje jednak nad rozwiązaniem, które miałoby pozwolić pobierać dwa świadczenia jednocześnie: emeryturę mundurową oraz emeryturę z ZUS-u

Jedyny warunek to po odejściu ze służby trzeba będzie odpowiednio długo pracować w cywilu i uzbierać składki potrzebne do drugiej emerytury.

Polecany artykuł:

Tyle ZUS wypłaca nauczycielom. Kwoty emerytur mogą zaskoczyć
"MAM 800ZŁ EMERYTURY"
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Wiosenne przysłowia. Każdy zna odpowiedź na pierwsze pytanie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jaki ptak nie czyni wiosny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYTURA
EMERYCI
ŚWIADCZENIA SOCJALNE
ŻOŁNIERZE