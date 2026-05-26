Emerytem można zostać już po 15 latach

Zasady dotyczące mundurowych od lat budzą ogromne emocje. Żołnierze, policjanci, strażacy czy funkcjonariusze Straży Granicznej korzystają ze specjalnego systemu emerytalnego.

Osoby, które rozpoczęły służbę przed końcem 2012 roku, mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. Ci, którzy wstąpili do formacji po 1 stycznia 2013 roku, muszą przepracować co najmniej 25 lat.

W praktyce oznacza to, że część mundurowych zostaje emerytami już po czterdziestce.

Emerytura dużo wyższa niż z ZUS

Największą różnicą między mundurowymi a cywilami są pieniądze. Funkcjonariusze nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne tak jak zwykli pracownicy. Dzięki temu ich pensje „na rękę” są wyższe.

Jeszcze większe różnice widać jednak przy emeryturach. Średnia emerytura wojskowa wynosi obecnie około 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. To niemal dwa razy więcej niż przeciętne świadczenie wypłacane przez ZUS.

Im dłuższa służba, tym większe pieniądze

Po 15 latach służby, mundurowy otrzymuje 40 proc. podstawy wymiaru emerytury.

Za każdy kolejny rok doliczane jest następne 2,6 proc. Maksymalnie świadczenie może wynieść aż 75 proc. podstawy.

Na wysokość emerytury wpływają także: stopień służbowy, rodzaj wykonywanej służby, długość kariery.

Głośna emerytura żony Hołowni

W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o emeryturze Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, żony byłego marszałka Sejmu Szymon Hołownia. Pilotka wojskowa zakończyła służbę w stopniu kapitana. Latała m.in. na myśliwcach MIG.

Według medialnych wyliczeń jej emerytura może wynosić około 10,2 tys. zł brutto miesięcznie. W środowisku wojskowym taka kwota wcale nie jest uznawana za wyjątkowo wysoką.

Będą dwie emerytury naraz?

Teraz szykują się kolejne zmiany, które mogą jeszcze bardziej poprawić sytuację mundurowych. Obecnie były żołnierz albo funkcjonariusz dostaje tylko jedną emeryturę – wojskową. Nawet jeśli po zakończeniu służby pracuje w cywilu i odprowadza składki do ZUS.

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje jednak nad rozwiązaniem, które miałoby pozwolić pobierać dwa świadczenia jednocześnie: emeryturę mundurową oraz emeryturę z ZUS-u.

Jedyny warunek to po odejściu ze służby trzeba będzie odpowiednio długo pracować w cywilu i uzbierać składki potrzebne do drugiej emerytury.

