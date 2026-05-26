Wojna w imperium Solorza. Ujawniono próbę wrogiego przejęcia Polsatu

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-05-26 16:21

Nowe władze Cyfrowego Polsatu ujawniły, że w ubiegłym roku doszło do próby wrogiego przejęcia Polsatu i Polkomtela. To kolejny akt w sporze znanym jako konflikt w rodzinie Solorzów. W tle tajne operacje i brak absolutorium dla założyciela imperium, Zygmunta Solorza, jego żony Justyny Kulki i byłego prezesa.

Piotr Żak, nowy prezes Polsatu, z siwymi włosami i wąsami, patrzy w bok z zamyślonym wyrazem twarzy, mając rozmyte blond włosy w tle. Informacje o konflikcie w imperium Solorza dostępne na Super Biznes.

i

Autor: Akpa/ AKPA Piotr Żak, nowy prezes Polsatu, z siwymi włosami i wąsami, patrzy w bok z zamyślonym wyrazem twarzy, mając rozmyte blond włosy w tle. Informacje o konflikcie w imperium Solorza dostępne na Super Biznes.
  • Nowe władze Cyfrowego Polsatu ujawniły, że w ubiegłym roku miała miejsce próba wrogiego przejęcia kluczowych spółek imperium Solorzów, w tym Telewizji Polsat i Polkomtela.
  • Operacja wrogiego przejęcia, kryptonimowana "Overlord" i "Underlord", była zaawansowana i udaremniona dzięki sygnaliście, który powiadomił kuratora sądowego.
  • W próbę przejęcia, która miała miejsce podczas sporu o sukcesję w rodzinie Solorzów, zaangażowana była m.in. Justyna Kulka, żona Zygmunta Solorza.
  • W związku z wykrytymi nieprawidłowościami, rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu nie rekomenduje udzielenia absolutorium Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi.

Brak absolutorium. O co chodzi w sporze?

Nadchodzące walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu zapowiada się burzliwie. Rada nadzorcza, w której decydujący głos mają teraz dzieci miliardera, zapowiedziała, że nie udzieli poparcia Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi Mirosławowi Błaszczykowi. Brak absolutorium to formalne wotum nieufności i jasny sygnał, że właściciele nie akceptują działań zarządu. Powodem jest ujawnienie przez wewnętrzną kontrolę nieprawidłowości, które nowa rada nazywa wprost próbą wrogiego przejęcia kluczowych aktywów. To kolejny etap głośnego sporu o sukcesję w biznesowym imperium, który media nazwały konfliktem w rodzinie Solorzów.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]

Polecany artykuł:

Syn Solorza doradcą prezydenta! Szef Polsatu w ważnej radzie

Jak chciano przejąć Polsat i sieć Plus?

Zgodnie z raportem rady nadzorczej, od kwietnia do lipca 2025 roku prowadzono tajne działania pod kryptonimami „Projekt Overlord” i „Projekt Underlord”. Ich celem było pozbawienie Cyfrowego Polsatu kontroli nad najważniejszymi spółkami – Telewizją Polsat oraz operatorem sieci Plus, firmą Polkomtel. Z poczynionych ustaleń wynika, że podjęto próbę tzw. wrogiego przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi Spółki, w tym spółką Telewizja Polsat sp. z o.o. oraz spółką Polkomtel sp. z o.o. Plan był prosty: przenieść kontrolę nad tymi firmami, będącymi elementem infrastruktury krytycznej państwa, do nowej fundacji rodzinnej Nullum Impossible. Jej beneficjentami byli Zygmunt Solorz i Justyna Kulka. Operacja była na zaawansowanym etapie – przygotowano już niezbędne dokumenty i strukturę korporacyjną.

Polecany artykuł:

JSW ujawnia koszty związków. Gigant w kryzysie wydaje miliony

Sygnalista udaremnił pucz w ostatniej chwili

Cały plan został zatrzymany dzięki sygnaliście. To on zaalarmował kuratora sądowego w Liechtensteinie, który nadzorował kluczowe dla rodziny Solorzów fundacje. Informacja uruchomiła lawinę zdarzeń. 22 lipca 2025 roku ze swoich stanowisk odwołano Zygmunta Solorza i prezesa Mirosława Błaszczyka, co skutecznie uniemożliwiło realizację projektów „Overlord” i „Underlord”. Co ciekawe, raport rady nadzorczej nie przesądza o winie samego Zygmunta Solorza. Wskazuje jednak, że jego żona, Justyna Kulka, miała w całej operacji wyraźny interes majątkowy. Mimo że spółka ostatecznie nie poniosła strat finansowych, cała afera obnaża głębokie podziały i walkę o władzę w jednym z największych biznesów w Polsce.|

Źródło: PB, Business insider

Solorz i jego żona tracą kolejne stanowiska! Decyzja już zapadła
Galeria zdjęć 12
QUIZ. Pytania z popularnych teleturniejów. Po 10/10 musisz wystąpić w telewizji!
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Z którego kraju pochodzi firma samochodowa „Volvo”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SOLORZ
CYFROWY POLSAT