Nowe władze Cyfrowego Polsatu ujawniły, że w ubiegłym roku miała miejsce próba wrogiego przejęcia kluczowych spółek imperium Solorzów, w tym Telewizji Polsat i Polkomtela.

Operacja wrogiego przejęcia, kryptonimowana "Overlord" i "Underlord", była zaawansowana i udaremniona dzięki sygnaliście, który powiadomił kuratora sądowego.

W próbę przejęcia, która miała miejsce podczas sporu o sukcesję w rodzinie Solorzów, zaangażowana była m.in. Justyna Kulka, żona Zygmunta Solorza.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami, rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu nie rekomenduje udzielenia absolutorium Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi.

Brak absolutorium. O co chodzi w sporze?

Nadchodzące walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu zapowiada się burzliwie. Rada nadzorcza, w której decydujący głos mają teraz dzieci miliardera, zapowiedziała, że nie udzieli poparcia Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi Mirosławowi Błaszczykowi. Brak absolutorium to formalne wotum nieufności i jasny sygnał, że właściciele nie akceptują działań zarządu. Powodem jest ujawnienie przez wewnętrzną kontrolę nieprawidłowości, które nowa rada nazywa wprost próbą wrogiego przejęcia kluczowych aktywów. To kolejny etap głośnego sporu o sukcesję w biznesowym imperium, który media nazwały konfliktem w rodzinie Solorzów.

Jak chciano przejąć Polsat i sieć Plus?

Zgodnie z raportem rady nadzorczej, od kwietnia do lipca 2025 roku prowadzono tajne działania pod kryptonimami „Projekt Overlord” i „Projekt Underlord”. Ich celem było pozbawienie Cyfrowego Polsatu kontroli nad najważniejszymi spółkami – Telewizją Polsat oraz operatorem sieci Plus, firmą Polkomtel. Z poczynionych ustaleń wynika, że podjęto próbę tzw. wrogiego przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi Spółki, w tym spółką Telewizja Polsat sp. z o.o. oraz spółką Polkomtel sp. z o.o. Plan był prosty: przenieść kontrolę nad tymi firmami, będącymi elementem infrastruktury krytycznej państwa, do nowej fundacji rodzinnej Nullum Impossible. Jej beneficjentami byli Zygmunt Solorz i Justyna Kulka. Operacja była na zaawansowanym etapie – przygotowano już niezbędne dokumenty i strukturę korporacyjną.

Sygnalista udaremnił pucz w ostatniej chwili

Cały plan został zatrzymany dzięki sygnaliście. To on zaalarmował kuratora sądowego w Liechtensteinie, który nadzorował kluczowe dla rodziny Solorzów fundacje. Informacja uruchomiła lawinę zdarzeń. 22 lipca 2025 roku ze swoich stanowisk odwołano Zygmunta Solorza i prezesa Mirosława Błaszczyka, co skutecznie uniemożliwiło realizację projektów „Overlord” i „Underlord”. Co ciekawe, raport rady nadzorczej nie przesądza o winie samego Zygmunta Solorza. Wskazuje jednak, że jego żona, Justyna Kulka, miała w całej operacji wyraźny interes majątkowy. Mimo że spółka ostatecznie nie poniosła strat finansowych, cała afera obnaża głębokie podziały i walkę o władzę w jednym z największych biznesów w Polsce.|

Źródło: PB, Business insider

