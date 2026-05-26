Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) stoi w obliczu kryzysu finansowego, notując 615,9 mln zł straty netto w I kw. 2026 r. i groźbę utraty płynności od sierpnia.

Mimo fatalnej kondycji, JSW wydała w 2025 roku 34,3 mln zł na funkcjonowanie 82 związków zawodowych, utrzymując 107 etatowych działaczy przy rekordowym uzwiązkowieniu 182,5%.

Spółka obniżyła pensje pracowników (prognoza 13,7 tys. zł na 2026 r.), co ma przynieść 1,2 mld zł oszczędności, oraz uruchomiła program odpraw 170 tys. zł dla 1156 osób.

Niskie ceny węgla koksowego, znaczący wzrost kosztów pracy i zatrudnienia oraz gwarancje zatrudnienia do 2031 r. to kluczowe przyczyny obecnego kryzysu JSW.

Ile JSW wydaje na związki zawodowe, gdy walczy o przetrwanie?

Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest dramatyczna. Pod koniec kwietnia zarząd spółki alarmował, że od sierpnia firmie grozi utrata płynności finansowej. To oznacza, że może zabraknąć pieniędzy na bieżącą działalność. Mimo to, skala działalności związkowej i jej koszty robią ogromne wrażenie. Spółka po raz pierwszy ujawniła szczegółowe dane na ten temat.

Z informacji udostępnionych przez biuro prasowe JSW wynika, że pieniądze płyną szerokim strumieniem. Ujawnione przez spółkę dane pokazują, że łączne koszty związane z funkcjonowaniem związków zawodowych w JSW tylko w 2023 roku wyniosły około 34,3 mln zł. To jednak nie wszystko. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: „Koszty oddelegowania do prac związkowych w okresie 2015-2024 wyniosły 191,6 mln zł, czyli średnio ok. 19 mln zł rocznie”.

Te kwoty to w dużej mierze pensje dla etatowych związkowców. Na koniec marca 2024 roku aż 107 pracowników było całkowicie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy, ponieważ w pełnym wymiarze godzin pełnili funkcje związkowe. Dodatkowo 15 osób korzystało z oddelegowań w niepełnym wymiarze. Co ciekawe, na koniec 2023 roku w JSW działały 82 organizacje związkowe, a tzw. uzwiązkowienie sięgało 182,5 proc. Oznacza to, że statystycznie niemal każdy pracownik należał do dwóch różnych związków.

Ile wynosi odprawa dla górników z JSW w programie dobrowolnych odejść?

Zarząd, szukając oszczędności, sięga po różne narzędzia. Jednym z nich jest program dobrowolnych odejść, który ma na celu zmniejszenie zatrudnienia i związanych z nim kosztów. W tym celu Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła umowę dotacyjną z Ministerstwem Energii. Program opiera się na znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i jest finansowany z budżetu państwa.

Górnicy, którzy zdecydują się na odejście, mogą liczyć na spore pieniądze. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej uprawnionych do skorzystania z programu będzie 1156 pracowników, a wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej ustalono na poziomie 170 tys. zł. Warunkiem jest posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy i zgoda na definitywne pożegnanie się z pracą w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Cały program osłonowy, który obejmuje zarówno jednorazowe odprawy, jak i urlopy górnicze, ma objąć łącznie 4248 pracowników z różnych spółek. Jego szacowany koszt to około 500 mln zł. Jak podkreśla spółka, rozwiązania te "umożliwiają prowadzenie procesu transformacji w sposób odpowiedzialny społecznie". Dla JSW to jedna z niewielu dróg na ograniczenie kosztów, zwłaszcza że w 2021 roku poprzedni zarząd przedłużył gwarancje zatrudnienia o kolejne 10 lat, co w obecnym kryzysie mocno związało firmie ręce.

Źródło: Business Insider

