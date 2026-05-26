Kiedy bank zaczyna interesować się Twoim przelewem?

Każdy bank w Polsce jest tak zwaną „instytucją obowiązaną” na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że ma prawny obowiązek monitorować przepływy na kontach swoich klientów, aby zapobiegać przestępstwom finansowym. Nie chodzi więc o wścibstwo, a o realizację odgórnych przepisów.

Magiczna granica 15 000 euro to nie wszystko

Głównym progiem, który automatycznie uruchamia procedurę raportowania, jest równowartość 15 000 euro. Każda transakcja – czy to przelew, wpłata lub wypłata gotówki – która przekracza tę kwotę (w przybliżeniu 65-70 tys. zł), musi zostać zarejestrowana i zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF).

Co ważne, obowiązek ten dotyczy nie tylko pojedynczej operacji, ale także kilku transakcji, które wydają się ze sobą powiązane, a ich suma przekracza próg. Celowe rozbijanie dużej kwoty na mniejsze przelewy, by uniknąć limitu, jest szybko wychwytywane przez systemy bankowe.

Te transakcje również są pod lupą, niezależnie od kwoty

Próg 15 000 euro to nie jedyny wyznacznik. Bank ma obowiązek zgłaszać do GIIF każdą transakcję, która wzbudzi jego „uzasadnione podejrzenie”, nawet jeśli opiewa na znacznie niższą kwotę. Analitycy bankowi i specjalne algorytmy zwracają uwagę na operacje, które:

są nietypowe dla Twojego konta . Na przykład, jeśli na rachunek studenta nagle zaczynają wpływać regularne, wysokie kwoty.

. Na przykład, jeśli na rachunek studenta nagle zaczynają wpływać regularne, wysokie kwoty. mają podejrzany lub niejasny tytuł . Żartobliwe opisy w stylu „za miłe chwile” mogą przyciągnąć niepotrzebną uwagę urzędników.

. Żartobliwe opisy w stylu „za miłe chwile” mogą przyciągnąć niepotrzebną uwagę urzędników. wykonywane są z lub do krajów wysokiego ryzyka , tzw. rajów podatkowych.

, tzw. rajów podatkowych. wyglądają na próbę „prania pieniędzy”, np. częste wpłaty gotówki bez wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego

Kto dowie się o Twoim przelewie?

Zgłoszenie z banku trafia bezpośrednio do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a nie od razu do urzędu skarbowego. GIIF to centralny organ odpowiedzialny za analizę podejrzanych transakcji. Jeśli analitycy GIIF uznają daną operację za potencjalnie związaną z przestępstwem lub uszczupleniem podatkowym, mogą przekazać sprawę dalej – do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), prokuratury lub innych służb. Od lipca 2022 roku KAS ma szerokie uprawnienia i na żądanie może uzyskać wgląd w historię rachunku bankowego, nawet bez wiedzy jego właściciela.

