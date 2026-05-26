Limity cen paliw zostaną przedłużone? Minister energii podaje nowy termin

Redakcja Informacyjna AI
PAP
2026-05-26 11:34

Minister energii Miłosz Motyka rekomenduje przedłużenie limitów cen paliw co najmniej do połowy czerwca. Jego zdaniem sytuacja na rynkach wciąż jest zbyt niestabilna, by rezygnować z regulacji. Ostateczną decyzję w sprawie pakietu CPN podejmie minister finansów.

Mężczyzna tankujący samochód na stacji paliw, obok dystrybutora i tablicy z cenami.

Rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej” (CPN), regulujący od końca marca maksymalne ceny paliw, powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca – uważa minister energii Miłosz Motyka. Ostateczna decyzja należy do ministra finansów, który już wcześniej sygnalizował taką możliwość.

W rozmowie na antenie Radia ZET szef resortu energii ocenił przyszłość mechanizmu ograniczającego ceny na stacjach. Jak stwierdził, sytuacja na rynkach jest „ostrożnie optymistyczna”, ale wciąż niewystarczająco stabilna, by rezygnować z regulacji.

To decyzja, która będzie wynikała z decyzji i rekomendacji ministra finansów, ale uważam, że powinien zostać przedłużony o 2 tygodnie, do połowy czerwca przynajmniej. Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna — podkreślił Motyka.

Mechanizm ustalania cen maksymalnych i prognozy dla kierowców

Minister dodał, że kierowcy mogą spodziewać się w najbliższych dniach niższych cen maksymalnych. Wyjaśnił, że limity są ustalane na podstawie algorytmu uwzględniającego bieżącą sytuację na rynkach, a ta jest „znacznie lepsza, niż kilka tygodni czy kilkanaście dni temu”. Zastrzegł jednak, że nie jest jeszcze na tyle dobra, by decydować o rezygnacji z pakietu.

Aktualne limity cenowe i zasady działania pakietu CPN

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem, we wtorek maksymalne ceny na stacjach w całej Polsce uległy obniżeniu. Kierowcy za litr paliwa nie powinni zapłacić więcej niż:

  • 6,42 zł za benzynę 95,
  • 6,96 zł za benzynę 98,
  • 6,75 zł za olej napędowy.

Pakiet CPN obowiązuje od 31 marca. Na jego podstawie Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje w Monitorze Polskim maksymalne stawki, które wchodzą w życie następnego dnia. Cena jest wyliczana na podstawie średniej ceny hurtowej, do której dolicza się akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową i podatek VAT. Sprzedawcom naruszającym limity grozi kara do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Niższy VAT i akcyza. Dodatkowe rządowe wsparcie dla kierowców

Rządowe działania ograniczające ceny na stacjach obejmują także inne instrumenty. Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie, które obniża stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz akcyzę. W przypadku benzyny jest ona niższa o 29 groszy na litrze, a dla oleju napędowego o 28 groszy, co sprowadza podatek do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej.

Geneza limitów cenowych. Reakcja na niestabilność rynków ropy

Wprowadzenie regulacji cen było odpowiedzią na dynamiczny wzrost notowań ropy naftowej na światowych giełdach. Sytuację na rynkach zdestabilizował atak USA i Izraela na Iran z 28 lutego. Wzrost cen surowca przełożył się na wyższe notowania gotowych paliw, a w efekcie na ceny detaliczne w Polsce i na świecie.

