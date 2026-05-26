Porównanie cen: słodycze na Dzień Mamy. Gdzie jest najtaniej 26.05.2026?

Produkt (Marka, gramatura) Lidl Biedronka Merci (250 g) 23,99 zł za 2 opak. w ramach 1+1 gratis (4,80 zł / 100 g) 12,00 zł za każde opakowanie w ramach 1+1 gratis (4,80 zł / 100 g) (z kartą Moja Biedronka) E. Wedel Ptasie Mleczko (340 g) 18,99 zł za 2 opak. w ramach 1+1 gratis (2,79 zł / 100 g) 9,49 zł za 1 opak. przy zakupie 2 (2,79 zł / 100 g) (z kartą Moja Biedronka) Toffifee 9,99 zł za 2 opak. 125 g w ramach 1+1 gratis (4,00 zł / 100 g) 9,99 zł za 1 opak. 200 g przy zakupie 2 (4,95 zł / 100 g) (z kartą Moja Biedronka) Raffaello (150 g) 19,99 zł za 2 opak. w ramach 1+1 gratis (6,66 zł / 100 g) 10,99 zł za 1 opak. przy zakupie 2 (7,33 zł / 100 g) (z kartą Moja Biedronka) Ferrero Rocher (200 g) 34,99 zł za 2 opak. w ramach 1+1 gratis (8,75 zł / 100 g) brak promocji Lindt Lindor (200 g) 36,99 zł za 2 opak. w ramach 1+1 gratis (9,25 zł / 100 g) brak promocji

Pamiętaj, że kluczem do największych oszczędności jest korzystanie z aplikacji i kart lojalnościowych. Dzięki nim możesz sprawić mamie jeszcze więcej słodkiej radości

Luksusowe praliny i alternatywy. Co znajdziesz tylko w jednym sklepie?

Jeśli Twoja mama jest fanką bardziej luksusowych słodkości, to Lidl zdecydowanie wygrywa pod względem wyboru w promocyjnych cenach. Tylko tam znajdziesz praliny Ferrero Rocher oraz Lindt Lindor w atrakcyjnej ofercie 1+1 gratis, co pozwala na zakup dwóch opakowań w cenie jednego. Co więcej, Lidl oferuje także inne, niedostępne w Biedronce słodkości w tej samej promocji, jak np. czekoladki miętowe J.D. Gross czy praliny Giotto.

Biedronka z kolei odpowiada unikalnymi propozycjami, takimi jak czekolady i praliny marki Meltié czy polskie słodycze, np. Chałwa o smaku waniliowo-kakaowym, które również mogą być doskonałym, mniej standardowym upominkiem.

A może coś "upieczesz"? Gotowe ciasta i desery na Dzień Mamy

Chcesz zaskoczyć mamę czymś więcej niż tylko czekoladkami? Obie sieci przygotowały bogatą ofertę gotowych ciast i deserów. W Lidlu znajdziesz elegancki sernik baskijski za 29,99 zł (700 g) czy orzeźwiające ciasto Limoncello za 19,99 zł (400 g). Jeśli wolisz upiec coś samodzielnie, sieć kusi kremem pistacjowym Maribel (18,99 zł), idealnym do domowego sernika.

Biedronka odpowiada na to pysznym tortem czekoladowym od E. Wedel za 27,99 zł (600 g) oraz popularnym ciastem Malinowa Chmurka za 21,99 zł (500 g). To świetne rozwiązanie, jeśli brakuje Ci czasu na pieczenie.

W galerii poniżej znajdziesz kartki z życzeniami na Dzień Matki gotowe do wysłania Twojej mamie