Ptasie Mleczko i gigantyczne czekolady w akcji druga za 1 zł

Prawdziwą perełką oferty na Dzień Mamy 2026 jest klasyczna bombonierka Ptasie Mleczko od marki Wedel (340 g, różne rodzaje). Tylko od 25 do 26 maja zapłacimy za nią 10,50 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Sklep zastosował tu mechanizm druga za 1 zł, co daje efektywny rabat rzędu 47,5% względem regularnej ceny 19,99 zł. Co więcej, promocję możesz dowolnie łączyć z dużymi czekoladami Milka oraz Nussbeiser (220-300 g). To idealny, słodki upominek, który nigdy nie wychodzi z mody. Pamiętaj, że limit na jednym paragonie to trzy takie zestawy.

Bombonierka Ptasie Mleczko Wedel, różne rodzaje 340 g

A może kwiaty i wspólne wyjście do kina?

Jeśli chcesz podarować mamie nie tylko upominek, ale i wspólne chwile, ta propozycja jest dla Ciebie. Również tylko do 26 maja w Żabce dostępny jest bukiet siedmiu ciętych kwiatów za 27,99 zł. To jednak nie wszystko. Prawdziwa korzyść kryje się w aplikacji Żappka – po jej zeskanowaniu przy zakupie otrzymasz dwa kupony do Multikina w cenie 12 zł za osobę na dowolny seans 2D lub 3D. W ten sposób za niewielką kwotę masz gotowy, podwójny prezent: piękny bukiet i zaproszenie na wspólny wieczór w kinie.

Egzotyczne smaki i nowości na słodkiej półce

Twoja mama uwielbia próbować nowych smaków? Zamiast klasyki, postaw na coś oryginalnego. W promocji znajdziesz nietypowe czekolady i bombonierki, które z pewnością ją zaskoczą:

Bombonierka Lindor Sakura (100 g) – edycja limitowana pralinek w cenie 27,99 zł.

– edycja limitowana pralinek w cenie 27,99 zł. Bombonierka Frutti di Mare (180 g) – klasyczne owoce morza z czekolady za 29,99 zł.

– klasyczne owoce morza z czekolady za 29,99 zł. Czekolada Geisha (93 g) – delikatne nadzienie z orzechów laskowych za 8,99 zł.

– delikatne nadzienie z orzechów laskowych za 8,99 zł. Czekolada Dubai Style mango-marakuja (80 g) – popularny w ostatnich miesiącach smakołyk kupimy za 5,00 zł. To atrakcyjna propozycja, biorąc pod uwagę, że najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 9,99 zł.

– popularny w ostatnich miesiącach smakołyk kupimy za 5,00 zł. To atrakcyjna propozycja, biorąc pod uwagę, że najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 9,99 zł. Czekolada Dream Choco z churrosami (90 g) – ciekawa alternatywa na drobny upominek. Obecnie dostępna za 7,99 zł, co oznacza 20% oszczędności względem najniższej ceny z ostatniego miesiąca (9,99 zł).

To świetny pomysł na drobny, ale wyszukany dodatek do głównego prezentu lub miły gest, który osłodzi jej dzień.

Jak skorzystać z promocji na Dzień Matki?

Planując zakupy w Żabce, pamiętaj o kilku zasadach, aby w pełni wykorzystać przygotowane okazje.

Pobierz aplikację Żappka – jest kluczowa, by skorzystać z oferty na bukiet z biletami do kina oraz zniżki na mniejsze czekolady Milka (przy zakupie dwóch sztuk cena za jedną spada do 6,50 zł).

– jest kluczowa, by skorzystać z oferty na bukiet z biletami do kina oraz zniżki na mniejsze czekolady Milka (przy zakupie dwóch sztuk cena za jedną spada do 6,50 zł). Sprawdź daty – najlepsze okazje, czyli promocja na Ptasie Mleczko i bukiety, trwają tylko do 26 maja.

– najlepsze okazje, czyli promocja na Ptasie Mleczko i bukiety, trwają tylko do 26 maja. Planuj mądrze – jeśli chcesz kupić więcej słodkości w promocji "druga za 1 zł", pamiętaj o limicie trzech zestawów na paragon.

