Zabawny design i piękny zapach, czyli prezent idealny na Dzień Mamy 2026

Wśród setek produktów naszą szczególną uwagę przykuła absolutna nowość – woda perfumowana Amaran Gelato. To nie jest zwykły flakon, który po prostu zniknie na półce w łazience. Jego unikalny i niezwykle uroczy design w kształcie rożka lodowego sprawia, że od razu wywołuje uśmiech na twarzy. Za 79,99 zł otrzymujemy aż 100 ml arabskich perfum, które dostępne są w sklepach w dwóch apetycznych wariantach: Mango Tango oraz Cotton Candy Craze. To doskonały pomysł na oryginalny i zaskakujący podarunek, który idealnie wpasowuje się w radosny klimat nadchodzącego święta. Gwarantujemy, że tak przemyślany upominek zostanie zapamiętany na długo.

Nowoczesna technologia w trosce o piękne włosy

Jeśli Twoja mama ceni praktyczne gadżety, suszarka do włosów Qilive Q.7466 będzie strzałem w dziesiątkę. Za 129 zł otrzymujesz sprzęt z technologią znaną ze znacznie droższych modeli. Zaawansowany silnik bezszczotkowy (BLDC) pracuje z prędkością 110 000 obrotów na minutę, a funkcja jonizacji chroni włosy przed puszeniem. Urządzenie o mocy 1600 W posiada cztery prędkości temperatury sygnalizowane kolorem.

Domowe spa za grosze? To możliwe

Sieć przygotowała fantastyczną okazję na kosmetyki do pielęgnacji twarzy – przy zakupie dwóch produktów, drugi (tańszy) kupisz aż 80% taniej. To świetna okazja, by skomponować zestaw z ulubionych marek, takich jak Bielenda, Perfecta, L'Oréal, Garnier czy Nivea. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na:

– do wyboru produkty znanych marek jak Tesori d'Oriente (19,99 zł) czy Nike (16,99 zł), które będą świetnym, odświeżającym dodatkiem. poduszkę dekoracyjną – w cenie 22,79 zł można znaleźć urocze poduszki, które dodadzą przytulności każdemu wnętrzu.

Klasyka, która zawsze chwyta za serce

Nie ma świętowania bez pięknych kwiatów, a w tym sezonie warto postawić na te, które robią największe wrażenie. W ofercie znaleźliśmy świetne opcje zarówno dla miłośniczek ciętych bukietów, jak i bardziej trwałych, okazałych roślin doniczkowych.

Bukiet piwonii – niekwestionowany symbol Dnia Matki, dostępny w cenie 19,99 zł za 5 sztuk.

– niekwestionowany symbol Dnia Matki, dostępny w cenie 19,99 zł za 5 sztuk. Storczyk – elegancka i trwała roślina w supercenie 21,99 zł za dwupędowy okaz.

– elegancka i trwała roślina w supercenie 21,99 zł za dwupędowy okaz. Hibiskus na pniu – okazała roślina (nawet 80 cm wysokości) za 79,99 zł, która będzie ozdobą tarasu lub salonu na długo.

– okazała roślina (nawet 80 cm wysokości) za 79,99 zł, która będzie ozdobą tarasu lub salonu na długo. Tulipany – przy zakupie dwóch bukietów, za drugi zapłacisz 50% taniej.

Urocze dodatki i chwile pełne relaksu

Czasami to drobne przyjemności cieszą najbardziej. Jako uzupełnienie głównego prezentu idealnie sprawdzą się:

Kubek porcelanowy z zaparzaczem – z Kartą Skarbonka kosztuje tylko 19,99 zł. Stylowy i praktyczny, idealny do parzenia ziół i liściastych herbat.

– z Kartą Skarbonka kosztuje tylko 19,99 zł. Stylowy i praktyczny, idealny do parzenia ziół i liściastych herbat. Kawa mielona Tchibo Exclusive – za 38,99 zł otrzymujesz 500 g kawy w eleganckiej, metalowej puszce, gotowej do wręczenia.

– za 38,99 zł otrzymujesz 500 g kawy w eleganckiej, metalowej puszce, gotowej do wręczenia. Czekoladki i praliny – nowa czekolada Heidi w promocji 1+1 kosztuje tylko 4,50 zł za sztukę. W ofercie znajdziesz też praliny Lindor za 19,59 zł, bombonierkę Merci za 35,98 zł czy Rafaello za 14,99 zł.

