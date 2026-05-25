Ten prezent na Dzień Matki z Auchan podbije każde serce. Arabskie cudo za 79,99 zł

Anna Wojnowska
2026-05-25 10:09

Dzień Matki tuż-tuż, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu? Spokojnie, przejrzeliśmy najnowszą gazetkę Auchan i znaleźliśmy prawdziwe perełki. Te propozycje nie tylko zachwycą każdą mamę, ale też nie nadwyrężą Twojego budżetu.

Zewnętrzny widok na sklep Auchan z czerwonym logo na dachu, otoczony parkingiem pełnym samochodów i szeregiem wózków sklepowych. Obok widoczny szyld Flunch. Temat Dnia Matki i oferty Auchan przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Getty Images Zewnętrzny widok na sklep Auchan z czerwonym logo na dachu, otoczony parkingiem pełnym samochodów i szeregiem wózków sklepowych. Obok widoczny szyld "Flunch". Temat Dnia Matki i oferty Auchan przeczytasz na Super Biznes.

Zabawny design i piękny zapach, czyli prezent idealny na Dzień Mamy 2026

Wśród setek produktów naszą szczególną uwagę przykuła absolutna nowość – woda perfumowana Amaran Gelato. To nie jest zwykły flakon, który po prostu zniknie na półce w łazience. Jego unikalny i niezwykle uroczy design w kształcie rożka lodowego sprawia, że od razu wywołuje uśmiech na twarzy. Za 79,99 zł otrzymujemy aż 100 ml arabskich perfum, które dostępne są w sklepach w dwóch apetycznych wariantach: Mango Tango oraz Cotton Candy Craze. To doskonały pomysł na oryginalny i zaskakujący podarunek, który idealnie wpasowuje się w radosny klimat nadchodzącego święta. Gwarantujemy, że tak przemyślany upominek zostanie zapamiętany na długo.

prezenty na Dzień Mamy w Auchan

i

Autor: Auchan/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Biedronka zdradza patent na prezent idealny na Dzień Matki. Twoja mama będzie z…

Nowoczesna technologia w trosce o piękne włosy

Jeśli Twoja mama ceni praktyczne gadżety, suszarka do włosów Qilive Q.7466 będzie strzałem w dziesiątkę. Za 129 zł otrzymujesz sprzęt z technologią znaną ze znacznie droższych modeli. Zaawansowany silnik bezszczotkowy (BLDC) pracuje z prędkością 110 000 obrotów na minutę, a funkcja jonizacji chroni włosy przed puszeniem. Urządzenie o mocy 1600 W posiada cztery prędkości temperatury sygnalizowane kolorem.

Domowe spa za grosze? To możliwe

Sieć przygotowała fantastyczną okazję na kosmetyki do pielęgnacji twarzy – przy zakupie dwóch produktów, drugi (tańszy) kupisz aż 80% taniej. To świetna okazja, by skomponować zestaw z ulubionych marek, takich jak Bielenda, Perfecta, L'Oréal, Garnier czy Nivea. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na:

  • mgiełki do ciała – do wyboru produkty znanych marek jak Tesori d'Oriente (19,99 zł) czy Nike (16,99 zł), które będą świetnym, odświeżającym dodatkiem.
  • poduszkę dekoracyjną – w cenie 22,79 zł można znaleźć urocze poduszki, które dodadzą przytulności każdemu wnętrzu.
suszarka w Auchan

i

Autor: Auchan/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Biegniemy do Dino po prezenty dla mam. Te oferty na Dzień Matki znikną z półek …

Klasyka, która zawsze chwyta za serce

Nie ma świętowania bez pięknych kwiatów, a w tym sezonie warto postawić na te, które robią największe wrażenie. W ofercie znaleźliśmy świetne opcje zarówno dla miłośniczek ciętych bukietów, jak i bardziej trwałych, okazałych roślin doniczkowych.

  • Bukiet piwonii – niekwestionowany symbol Dnia Matki, dostępny w cenie 19,99 zł za 5 sztuk.
  • Storczyk – elegancka i trwała roślina w supercenie 21,99 zł za dwupędowy okaz.
  • Hibiskus na pniu – okazała roślina (nawet 80 cm wysokości) za 79,99 zł, która będzie ozdobą tarasu lub salonu na długo.
  • Tulipany – przy zakupie dwóch bukietów, za drugi zapłacisz 50% taniej.
kwiaty na Dzień Mamy w Auchan

i

Autor: Auchan/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Prezent na Dzień Matki za mniej niż 20 zł? Podpowiadamy, co kupić w Hebe

Urocze dodatki i chwile pełne relaksu

Czasami to drobne przyjemności cieszą najbardziej. Jako uzupełnienie głównego prezentu idealnie sprawdzą się:

  • Kubek porcelanowy z zaparzaczem – z Kartą Skarbonka kosztuje tylko 19,99 zł. Stylowy i praktyczny, idealny do parzenia ziół i liściastych herbat.
  • Kawa mielona Tchibo Exclusive – za 38,99 zł otrzymujesz 500 g kawy w eleganckiej, metalowej puszce, gotowej do wręczenia.
  • Czekoladki i praliny – nowa czekolada Heidi w promocji 1+1 kosztuje tylko 4,50 zł za sztukę. W ofercie znajdziesz też praliny Lindor za 19,59 zł, bombonierkę Merci za 35,98 zł czy Rafaello za 14,99 zł.
praliny Auchan

i

Autor: Auchan/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Ten hit za 39 zł z Aldi to wymarzony prezent na Dzień Matki. Twoja mama będzie …
Quiz PRL. Pamiętasz, jak wtedy świętowano Dzień Matki?
Pytanie 1 z 12
W którym roku w Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZENTY NA DZIEŃ MATKI
AUCHAN
DZIEŃ MATKI