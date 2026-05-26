USA planują wysłać 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy do Polski, co wywołało zamieszanie, gdyż wcześniej rozważano redukcję wojsk amerykańskich w Europie.

Decyzja Trumpa jest motywowana głównie bliskimi relacjami z narodowo-konserwatywnym prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, a nie tylko strategicznymi względami wojskowymi.

Działania te są interpretowane jako próba osłabienia Unii Europejskiej i wzmocnienia prawicowych partii w Europie Wschodniej, co jest elementem szerszej strategii USA.

Polska, która inwestuje 4,5% PKB w obronność, jest postrzegana jako "wzorcowy sojusznik".

Decyzja Donalda Trumpa. Więcej żołnierzy USA w Polsce

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jak informuje niemiecki dziennik „Handelsblatt”, decyzja ta wywołała spore zamieszanie, ponieważ jeszcze niedawno Waszyngton planował ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie. Ostatnie doniesienia wskazują jednak na zmianę kursu. Dziennik podkreśla, że na ten moment nie jest jasne, czy dodatkowi żołnierze zostaną przeniesieni z baz w Niemczech, czy będą to zupełnie nowe siły skierowane do naszego kraju.

Decyzja ta wpisuje się w rosnące znaczenie Polski na wschodniej flance NATO. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę nasz kraj stał się głównym centrum logistycznym dla zachodniej pomocy wojskowej. Obecnie w całej Europie stacjonuje około 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich, z czego około 10 tysięcy przebywa w Polsce. W Niemczech, dla porównania, stacjonuje ich około 38 tysięcy.

Co stoi za wysłaniem wojsk? Polityka ważniejsza niż strategia

Niemiecki dziennik sugeruje, że za decyzją o wysłaniu wojsk nie stoją wyłącznie względy militarne. Zdaniem „Handelsblatt” kluczową rolę odegrała przychylność, jaką prezydent USA Donald Trump darzy prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sam Trump miał uzasadniać zwiększenie kontyngentu nie względami wojskowymi, a właśnie dobrymi relacjami z polskim prezydentem, którego – jak stwierdził – „z dumą wspierał”.

Gazeta przypomina, że już w trakcie polskiej kampanii wyborczej Donald Trump demonstracyjnie stanął po stronie Karola Nawrockiego, przyjmując go w Gabinecie Owalnym. Z kolei prezydent Karol Nawrocki podziękował za decyzję o wojskach, mówiąc o „ważnym filarze bezpieczeństwa” dla Polski i całej Europy. Bliskie relacje między Donaldem Trumpem i Karolem Nawrockim miały być kluczowe dla podjęcia decyzji o wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej. Dziennikarze zwracają też uwagę na wewnętrzną sytuację w Polsce, opisując ją jako „polityczny impas”, w którym prezydent Karol Nawrocki, wspierany przez PiS, regularnie blokuje działania proeuropejskiego rządu premiera Donalda Tuska.

Polska w centrum amerykańskiej gry. Osłabienie Unii Europejskiej celem Trumpa

Według „Handelsblatt” decyzja o wysłaniu wojsk to także sygnał dla całej Europy, zwłaszcza po porażce sojusznika Donalda Trumpa, Viktora Orbana na Węgrzech. Ma to pokazać, że Waszyngton wciąż stawia na prawicowo-nacjonalistycznych partnerów w Europie Wschodniej. Dziennik ocenia, że amerykańska polityka zagraniczna pod rządami Donalda Trumpa jest coraz częściej narzędziem do wywierania wpływu na politykę wewnętrzną zachodnich demokracji.

Źródło: „Handelsblatt”, DW

