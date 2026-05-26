Imigranci w Polsce wnoszą kluczowy wkład w rozwój gospodarczy, stając się niezastąpionym filarem polskiego PKB.

Ich praca zasila krajową gospodarkę nawet o 416 mld zł rocznie, skutecznie łagodząc skutki starzenia się społeczeństwa.

Według danych przytoczonych przez dziennik, wpływ imigrantów na polskie PKB w 2025 roku wyniósł od 200 do nawet 416 mld zł. To od 5,1 proc. do 10,7 proc. całej gospodarki kraju.

Imigranci stali się ważną częścią rynku pracy

Raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych, Deloitte i Ipsos pokazuje, że cudzoziemcy odgrywają dziś kluczową rolę na polskim rynku pracy. Jak powiedział „Rzeczpospolitej” Jacek Kucharczyk, socjolog i prezes Instytutu Spraw Publicznych, migranci są już ważnym elementem rozwoju gospodarczego Polski.

Szacunki wskazują, że w Polsce mieszka obecnie od 2 do 2,5 mln cudzoziemców. Jednocześnie dane ZUS pokazują, że niemal 8 proc. wszystkich pracujących objętych ubezpieczeniem społecznym to właśnie imigranci.

Autorzy raportu podkreślają, że imigranci nie tylko wypełniają wakaty, ale także łagodzą skutki starzenia się społeczeństwa i spadku liczby pracowników w Polsce. Jak wskazano w opracowaniu cytowanym przez „Rzeczpospolitą”, migranci pomagają utrzymać stabilność rynku pracy i wspierają wzrost gospodarczy. To szczególnie widoczne w branżach, które od lat mają problem z brakiem rąk do pracy — m.in. w budownictwie, transporcie, logistyce czy gastronomii.

Polacy coraz bardziej otwarci na imigrantów

Badanie Ipsos przeprowadzone na potrzeby raportu pokazuje także zmianę nastawienia społecznego. Coraz więcej Polaków deklaruje, że ma kontakt z cudzoziemcami i ocenia go pozytywnie. Ponad połowa badanych uważa, że imigranci pomagają gospodarce i uzupełniają braki kadrowe.

Aż 73 proc. respondentów stwierdziło, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów, które chcą uczciwie pracować i wnosić swoje umiejętności do gospodarki.

Eksperci nie mają wątpliwości, że rola imigrantów w Polsce będzie dalej rosła. Powodem jest szybkie starzenie się społeczeństwa oraz malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym. Według autorów raportu bez pracowników z zagranicy polska gospodarka mogłaby mieć coraz większe problemy z utrzymaniem obecnego tempa rozwoju.

