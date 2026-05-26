Ujawniono zaskakujące fakty: giełda kryptowalut Zondacrypto (dawniej BitBay) aktywnie szkoliła funkcjonariuszy policji i Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu cyberprzestępczości.

Paradoksalnie, te same organy prowadziły w tym czasie śledztwa i postępowania dotyczące działalności samej giełdy, budząc poważne wątpliwości.

Dowiedz się, jak to możliwe, że firma pod lupą służb jednocześnie je edukowała i jakie konsekwencje ma to dla nadzoru nad rynkiem krypto w Polsce.

Jak podaje dziennik, szkolenia dotyczyły rynku kryptowalut, cyberprzestępczości oraz mechanizmów działania cyfrowych aktywów. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że pracownicy BitBay, a później Zondacrypto, regularnie współpracowali ze służbami mimo prowadzonych wobec spółki postępowań.

Zondacrypto szkoliła funkcjonariuszy skarbówki

„Rzeczpospolita” dotarła do maili, z których ma wynikać, że w grudniu 2024 roku Krajowa Szkoła Skarbowości zorganizowała szkolenie online z udziałem przedstawicieli Zondacrypto. Ministerstwo Finansów potwierdziło gazecie, że takie wydarzenie rzeczywiście się odbyło. W szkoleniu mieli uczestniczyć funkcjonariusze celno-skarbowi zainteresowani tematyką kryptowalut oraz cyfrowych finansów.

Policja odbyła 12 szkoleń

Jeszcze szersza miała być współpraca z policją. Komenda Główna Policji przekazała „Rzeczpospolitej”, że od stycznia 2018 roku do września 2024 roku funkcjonariusze policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości uczestniczyli w 12 szkoleniach dotyczących rynku kryptowalut. Prelegentami mieli być przedstawiciele BitBay, Zonda Global i Zondacrypto. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. obrót kryptowalutami, bezpieczeństwo cyfrowe i mechanizmy działania rynku crypto.

W tle były śledztwa wokół BitBay

Jak przypomina „Rzeczpospolita”, w tym samym czasie wobec giełdy BitBay prowadzone były postępowania i śledztwa. Pierwsze zawiadomienie złożyła Komisja Nadzoru Finansowego już w 2018 roku. Chodziło m.in. o działalność bez wymaganej licencji oraz brak składania sprawozdań finansowych. Później pojawiły się także kolejne postępowania związane m.in. z zaginięciem i uprowadzeniem Sylwestra Suszka — twórcy giełdy BitBay.

