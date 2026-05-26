Zondacrypto szkoliło skarbówkę i policję. W tle śledztwa wokół giełdy kryptowalut

Grażyna Czekalińska
PAP
2026-05-26 8:04

Pracownicy Zondacrypto oraz wcześniej działającej giełdy BitBay przez lata prowadzili szkolenia dla funkcjonariuszy policji, prokuratorów i Krajowej Administracji Skarbowej — informuje „Rzeczpospolita”. Problem w tym, że w tym samym czasie wokół spółki toczyły się śledztwa i postępowania związane z działalnością giełdy kryptowalut.

Przemysław Kral, nowy szef Zondacrypto, w szarej marynarce z białą poszetką. Na tle billboardu z logo giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Autor: Art Service/Super Express & @@przemyslaw_kral/X Przemysław Kral, nowy szef Zondacrypto, w szarej marynarce z białą poszetką. Na tle billboardu z logo giełdy kryptowalut Zondacrypto.
Jak podaje dziennik, szkolenia dotyczyły rynku kryptowalut, cyberprzestępczości oraz mechanizmów działania cyfrowych aktywów. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że pracownicy BitBay, a później Zondacrypto, regularnie współpracowali ze służbami mimo prowadzonych wobec spółki postępowań.

Zondacrypto szkoliła funkcjonariuszy skarbówki

„Rzeczpospolita” dotarła do maili, z których ma wynikać, że w grudniu 2024 roku Krajowa Szkoła Skarbowości zorganizowała szkolenie online z udziałem przedstawicieli Zondacrypto. Ministerstwo Finansów potwierdziło gazecie, że takie wydarzenie rzeczywiście się odbyło. W szkoleniu mieli uczestniczyć funkcjonariusze celno-skarbowi zainteresowani tematyką kryptowalut oraz cyfrowych finansów.

Policja odbyła 12 szkoleń

Jeszcze szersza miała być współpraca z policją. Komenda Główna Policji przekazała „Rzeczpospolitej”, że od stycznia 2018 roku do września 2024 roku funkcjonariusze policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości uczestniczyli w 12 szkoleniach dotyczących rynku kryptowalut. Prelegentami mieli być przedstawiciele BitBay, Zonda Global i Zondacrypto. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. obrót kryptowalutami, bezpieczeństwo cyfrowe i mechanizmy działania rynku crypto.

W tle były śledztwa wokół BitBay

Jak przypomina „Rzeczpospolita”, w tym samym czasie wobec giełdy BitBay prowadzone były postępowania i śledztwa. Pierwsze zawiadomienie złożyła Komisja Nadzoru Finansowego już w 2018 roku. Chodziło m.in. o działalność bez wymaganej licencji oraz brak składania sprawozdań finansowych. Później pojawiły się także kolejne postępowania związane m.in. z zaginięciem i uprowadzeniem Sylwestra Suszka — twórcy giełdy BitBay.

