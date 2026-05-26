Od 1 czerwca 2026 roku rosną kwoty, które można dorobić do emerytury lub renty bez obaw o zmniejszenie świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktualizuje progi co trzy miesiące, a najnowsza zmiana jest korzystna dla pracujących świadczeniobiorców. Wyższe limity oznaczają większą swobodę finansową dla setek tysięcy osób. Nowe zasady będą obowiązywać przez całe lato, czyli od czerwca do końca sierpnia 2026 roku.

Podstawą do wyliczenia nowych progów jest przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 roku, które według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosło 9 562,88 zł. W związku z tym od 1 czerwca obowiązywać będą następujące kwoty:

do 6 694,10 zł brutto miesięcznie – jeśli Twój dodatkowy przychód nie przekroczy tej kwoty, możesz spać spokojnie. Twoja emerytura lub renta zostanie wypłacona w pełnej wysokości.

– jeśli Twój dodatkowy przychód nie przekroczy tej kwoty, możesz spać spokojnie. Twoja emerytura lub renta zostanie wypłacona w pełnej wysokości. od 6 694,10 zł do 12 431,80 zł brutto miesięcznie – zarobki w tym przedziale spowodują, że ZUS zmniejszy Twoje świadczenie.

– zarobki w tym przedziale spowodują, że ZUS zmniejszy Twoje świadczenie. powyżej 12 431,80 zł brutto miesięcznie – przekroczenie tej granicy oznacza zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

W praktyce oznacza to, że niższy próg rośnie o 255,60 zł, a wyższy o 474,60 zł w stosunku do poprzedniego kwartału.

Kogo dokładnie dotyczą limity dorabiania do emerytur i rent?

Ograniczenia w dorabianiu nie są dla wszystkich. Musisz na nie uważać, jeśli pobierasz świadczenie, ale nie osiągnąłeś jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Limity dotyczą przede wszystkim:

osób na wcześniejszych emeryturach,

rencistów pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy,

osób pobierających świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.

Bez żadnych ograniczeń mogą dorabiać emeryci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. Wyjątkiem są osoby, których świadczenie zostało podniesione do kwoty emerytury minimalnej (od marca 2026 r. to 1978,49 zł brutto). W ich przypadku zarobienie kwoty wyższej niż dopłata do minimum spowoduje wypłatę świadczenia bez tej dopłaty.

Jaki przychód wlicza się do limitu zarobków?

ZUS bierze pod uwagę przychody, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Są to przede wszystkim zarobki z tytułu:

umowy o pracę,

umowy zlecenia,

prowadzenia działalności gospodarczej.

Do limitu nie wliczają się natomiast m.in. przychody z umów o dzieło (o ile nie są zawarte z własnym pracodawcą), darowizny czy zapomogi.

Co się stanie, gdy przekroczysz próg dorabiania?

Jeśli Twój przychód znajdzie się w przedziale od 6 694,10 zł do 12 431,80 zł, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia dolnego progu. Przykładowo, jeśli zarobisz 7200 zł brutto, czyli o ok. 505 zł za dużo, to właśnie o tyle ZUS pomniejszy Twoją emeryturę. Istnieje jednak "bezpiecznik" w postaci kwoty maksymalnego zmniejszenia. Od marca 2026 roku wynosi ona:

989,41 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 841,05 zł dla rent rodzinnych dla jednej osoby.

Nawet jeśli znacznie przekroczysz próg, Twoje świadczenie nie zostanie obniżone o więcej niż podane kwoty.

Pamiętaj, by poinformować ZUS

Jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie i podejmujesz pracę, masz obowiązek poinformować o tym ZUS. Należy złożyć oświadczenie o osiąganiu przychodu (formularz EROP) i co roku, do końca lutego, dostarczyć zaświadczenie o dochodach za poprzedni rok. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za 3 lata wstecz.

