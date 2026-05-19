​Seniorzy dostaną specjalny zwrot podatku. Tyle trafi do portfela za 13. i 14. emeryturę

Skąd bierze się nadpłata podatku?

Zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura to świadczenia, od których ZUS, jako płatnik, ma obowiązek pobierać zaliczkę na podatek dochodowy (12%) oraz składkę zdrowotną (9%). Dzieje się tak w trakcie roku, przy każdej wypłacie. Jednak kluczowa jest roczna kwota wolna od podatku, która wynosi 30 000 zł.

Jeśli suma wszystkich świadczeń brutto emeryta w całym 2025 roku (emerytura podstawowa + 13. i 14. emerytura) nie przekroczyła tego progu, pobrane zaliczki okazują się nienależne. Właśnie dlatego urząd skarbowy zwraca je w rocznym rozliczeniu PIT.

Kto może liczyć na zwrot podatku?

Zwrot podatku dotyczy seniorów, których łączne dochody brutto w 2025 roku zamknęły się w kwocie 30 000 zł. W praktyce są to głównie osoby, których podstawowa emerytura lub renta wynosiła miesięcznie do około 2200 zł brutto. To właśnie w ich przypadku suma rocznych świadczeń, po doliczeniu 13. i 14. emerytury, najczęściej mieściła się w limicie zwolnionym z podatku.

W 2025 roku 13. emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Z kolei maksymalna 14. emerytura, wypłacana we wrześniu, miała taką samą wysokość i trafiła w pełnej kwocie do osób ze świadczeniem podstawowym do 2900 zł brutto.

Ile pieniędzy można odzyskać?

Wysokość zwrotu zależy od tego, ile zaliczek na podatek pobrał ZUS. Seniorzy, którzy otrzymali oba dodatkowe świadczenia i zmieścili się w progu dochodowym, mogą liczyć na zwrot w wysokości od 200 do nawet blisko 400 zł. W przypadku małżeństw, gdzie oboje małżonkowie spełniają te warunki, łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Najwyższy zwrot, sięgający 378 zł, mogą otrzymać osoby, których świadczenie podstawowe w 2025 roku wynosiło około 2200 zł brutto.

Rozliczenie złożone do 30 kwietnia. Kiedy otrzymasz pieniądze?

Aby otrzymać zwrot, należało rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia 2026 roku. Dla większości emerytów proces ten odbył się automatycznie. ZUS przekazał do urzędu skarbowego formularz PIT-40A, który – jeśli nie podjąłeś żadnych działań – został uznany za Twoje zeznanie roczne. Jeśli jednak chciałeś skorzystać z ulg (np. rehabilitacyjnej) lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, musiałeś samodzielnie złożyć deklarację PIT-37, również w terminie do 30 kwietnia.

Teraz pozostaje już tylko czekać na przelew. Terminy zwrotu pieniędzy zależą od formy rozliczenia:

do 45 dni – jeśli Twoje zeznanie zostało złożone lub automatycznie zaakceptowane w formie elektronicznej przez usługę Twój e-PIT.

– jeśli Twoje zeznanie zostało złożone lub automatycznie zaakceptowane w formie elektronicznej przez usługę Twój e-PIT. do 3 miesięcy – jeśli rozliczałeś się, składając w urzędzie deklarację w formie papierowej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]