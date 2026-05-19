Wypłaty ruszają 15 czerwca. 3386 zł dla każdego, bez względu na dochód

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł miesięcznie. Jest to kwota netto, czyli "na rękę", ponieważ świadczenie jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Wzrost o 99 zł w stosunku do 2025 roku wynika z corocznej waloryzacji – wysokość świadczenia jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Co niezwykle istotne, poza samą wypłatą, opłacanie świadczenia wiąże się z bardzo ważnym benefitem. Gmina lub inny właściwy organ opłaca za opiekuna składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne (ZUS). Dzięki temu okres pobierania świadczenia wlicza się do stażu pracy, od którego zależy przyszła emerytura.

Czerwcowe wypłaty. Kiedy spodziewać się pieniędzy?

Terminy wypłat świadczeń pielęgnacyjnych są ustalane indywidualnie przez gminy. Najczęściej pieniądze trafiają na konta w drugiej połowie miesiąca, ale dokładne daty mogą się różnić. Przykładowe harmonogramy wypłat na czerwiec 2026:

Ostrowiec Świętokrzyski : świadczenia opiekuńcze będą wypłacane w dniach 15-17 czerwca.

: świadczenia opiekuńcze będą wypłacane w dniach 15-17 czerwca. Pabianice : świadczenia pielęgnacyjne trafią na konta 20 czerwca.

: świadczenia pielęgnacyjne trafią na konta 20 czerwca. Szczecin : termin realizacji wypłat to 22 czerwca.

: termin realizacji wypłat to 22 czerwca. Koło: wypłaty w kasie MOPS zaplanowano na 18 czerwca.

Aby poznać dokładny termin, najlepiej skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej (MOPS), centrum usług społecznych (CUS) lub urzędem gminy.

Nowe zasady to rewolucja dla opiekunów. Co się zmieniło?

Od 2024 roku obowiązują nowe, znacznie korzystniejsze zasady przyznawania świadczenia, kontynuowane w 2026 roku. Największą i najbardziej oczekiwaną zmianą jest możliwość łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową lub innymi dochodami, bez żadnych limitów. Nowe przepisy dotyczą opiekunów, którzy sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością do ukończenia przez nią 18. roku życia. Dzięki tej zmianie opiekunowie mogą rozwijać się zawodowo i poprawiać sytuację finansową rodziny, nie tracąc prawa do wsparcia.

Stare czy nowe zasady? Ważna decyzja dla pobierających świadczenie

Osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 stycznia 2024 roku, mogą kontynuować jego pobieranie na starych zasadach (tzw. ochrona praw nabytych). Oznacza to jednak, że nadal obowiązuje ich zakaz podejmowania pracy zarobkowej.

Mogą one jednak w dowolnym momencie zrezygnować z pobierania świadczenia na starych zasadach i złożyć wniosek o przyznanie go na nowych. Trzeba pamiętać, że jest to decyzja ostateczna i nie ma możliwości powrotu do starych przepisów. Wybór ten ma również kluczowe znaczenie dla osoby z niepełnosprawnością, ponieważ pobieranie przez opiekuna świadczenia na starych zasadach uniemożliwia przyznanie osobie pod opieką nowego świadczenia wspierającego.

Jak złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W praktyce zajmują się tym najczęściej Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS). Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie