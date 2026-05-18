Polacy chcą zmian w wieku emerytalnym

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że aż 53,8 proc. Polaków chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Dziś kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni dopiero po ukończeniu 65 lat.

Polacy chcą emerytury wcześniej

Najwięcej ankietowanych wskazało, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zrównanie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich. Taką odpowiedź wybrało 21,9 proc. badanych.

To oznacza, że wielu Polaków nie chce pracować dłużej, a wręcz marzy o wcześniejszym zakończeniu aktywności zawodowej.

Kolejna grupa respondentów wskazała kompromisowe rozwiązanie. Blisko jedna piąta badanych opowiada się za wspólnym wiekiem emerytalnym wynoszącym 63 lata dla kobiet i mężczyzn.

Podwyższenie wieku emerytalnego? Niewielu jest za

Pomysł, by zrównać wiek emerytalny „w górę”, czyli wydłużyć kobietom czas pracy do 65. roku życia, nie cieszy się dużym poparciem. Łącznie taki wariant popiera jedynie 14,2 proc. ankietowanych.

To pokazuje, że politycy mają przed sobą wyjątkowo trudny temat. Każda próba podniesienia wieku emerytalnego może spotkać się z dużym oporem społecznym.

Ponad jedna trzecia nie chce żadnych zmian

Nie wszyscy jednak widzą potrzebę reformy. 37 proc. badanych uważa, że obecne zasady powinny zostać bez zmian.

Dla tej grupy obecny podział – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – jest rozwiązaniem wystarczająco sprawiedliwym.

Temat tabu dla polityków

Choć eksperci od lat alarmują, że system emerytalny wymaga zmian, politycy unikają tego tematu jak ognia. Wyrównanie wieku emerytalnego i powiązanie go z długością życia rekomendują Polsce międzynarodowe instytucje, m.in. OECD oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Zdaniem analityków problem jest w tym, że każda próba reformy może kosztować poparcie wyborców. Dlatego temat pozostaje politycznym tabu.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]