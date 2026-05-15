Spis treści
- Wiek emerytalny powinien zostać wyrównany
- Winna jest demografia
- „Młodzi uciekną z Polski”
- System emerytalny wywołuje wielkie emocje
- Ministra funduszy jest zdecydowana na zmiany
- Reforma nie dotknie obecnych emerytów
- Alarmujące słowa minister o przyszłości kraju
- Edukacja też wymaga reformy
- Polskę czeka demograficzne trzęsienie ziemi
Wiek emerytalny powinien zostać wyrównany
Temat podniesienia wieku emerytalnego wraca do gry. Coraz więcej polityków mówi otwarcie, że obecny system długo już nie wytrzyma. Podczas konferencji Impact’26 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jasno stwierdziła, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać wyrównany.
Winna jest demografia
Głównym powodem planowanych zmian jest to, że Polska starzeje się w błyskawicznym tempie. Prognozy są alarmujące. Do 2060 roku co drugi Polak będzie miał ponad 50 lat, a pod koniec wieku liczba mieszkańców naszego kraju może spaść nawet do 19 milionów.
„Młodzi uciekną z Polski”
Ministra ostrzegła, że jeśli państwo będzie skupiało się wyłącznie na seniorach, młodzi zaczną masowo wyjeżdżać z Polski. "Jeśli nadmiernie obciążymy młodych ludzi kosztami utrzymania systemu, oni po prostu wyjadą" – alarmowała podczas debaty.
System emerytalny wywołuje wielkie emocje
Najwięcej emocji wywołał temat emerytur. Dziś kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Zdaniem szefowej resortu funduszy utrzymywanie tej różnicy staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza że państwo dopłaca gigantyczne pieniądze do systemu emerytalnego.
Tylko w 2026 roku ma to być aż 160 miliardów złotych.
Ministra funduszy jest zdecydowana na zmiany
"Ja osobiście uważam, że wiek emerytalny w Polsce należy wyrównać" – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Zastrzegła jednak, że dyskusja dotyczy tego, na jakich zasadach miałoby się to odbywać i jakie zabezpieczenia dostaliby przyszli emeryci.
Reforma nie dotknie obecnych emerytów
Ministra przekonywała też, że taka reforma nie byłaby wymierzona w seniorów, ale miałaby pomóc młodszym pokoleniom. Chodzi o to, by przyszłe składki i podatki nie rosły do poziomu nie do udźwignięcia.
Alarmujące słowa minister o przyszłości kraju
Polityczka zwróciła uwagę również na problemy mieszkaniowe młodych Polaków. Dziś aż 53 proc. osób przed 35. rokiem życia nadal mieszka z rodzicami.
"Oni chcą kupić mieszkania, zakładać rodziny i mieć dzieci. Tymczasem wysokie ceny mieszkań są korzystne głównie dla tych, którzy już mają nieruchomości" – mówiła ministra.
Edukacja też wymaga reformy
Mocne słowa padły też pod adresem reformy edukacji likwidującej gimnazja. "Ogromną zbrodnią była fatalna reforma likwidująca gimnazja" – stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz. Jej zdaniem dziś o sukcesie dziecka coraz częściej decyduje miejsce zamieszkania i zasobność portfela rodziców, a nie talent czy pracowitość.
Polskę czeka demograficzne trzęsienie ziemi
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polska stoi przed prawdziwym demograficznym trzęsieniem ziemi. Mediana wieku Polaków w 2060 roku przekroczy 50 lat. To oznacza, że seniorzy będą stanowili ogromną część społeczeństwa, a utrzymanie obecnego systemu emerytalnego stanie się coraz trudniejsze.
