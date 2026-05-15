Wiek emerytalny powinien zostać wyrównany

Temat podniesienia wieku emerytalnego wraca do gry. Coraz więcej polityków mówi otwarcie, że obecny system długo już nie wytrzyma. Podczas konferencji Impact’26 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jasno stwierdziła, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać wyrównany.

Winna jest demografia

Głównym powodem planowanych zmian jest to, że Polska starzeje się w błyskawicznym tempie. Prognozy są alarmujące. Do 2060 roku co drugi Polak będzie miał ponad 50 lat, a pod koniec wieku liczba mieszkańców naszego kraju może spaść nawet do 19 milionów.

„Młodzi uciekną z Polski”

Ministra ostrzegła, że jeśli państwo będzie skupiało się wyłącznie na seniorach, młodzi zaczną masowo wyjeżdżać z Polski. "Jeśli nadmiernie obciążymy młodych ludzi kosztami utrzymania systemu, oni po prostu wyjadą" – alarmowała podczas debaty.

System emerytalny wywołuje wielkie emocje

Najwięcej emocji wywołał temat emerytur. Dziś kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Zdaniem szefowej resortu funduszy utrzymywanie tej różnicy staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza że państwo dopłaca gigantyczne pieniądze do systemu emerytalnego.

Tylko w 2026 roku ma to być aż 160 miliardów złotych.

Ministra funduszy jest zdecydowana na zmiany

"Ja osobiście uważam, że wiek emerytalny w Polsce należy wyrównać" – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zastrzegła jednak, że dyskusja dotyczy tego, na jakich zasadach miałoby się to odbywać i jakie zabezpieczenia dostaliby przyszli emeryci.

Reforma nie dotknie obecnych emerytów

Ministra przekonywała też, że taka reforma nie byłaby wymierzona w seniorów, ale miałaby pomóc młodszym pokoleniom. Chodzi o to, by przyszłe składki i podatki nie rosły do poziomu nie do udźwignięcia.

Alarmujące słowa minister o przyszłości kraju

Polityczka zwróciła uwagę również na problemy mieszkaniowe młodych Polaków. Dziś aż 53 proc. osób przed 35. rokiem życia nadal mieszka z rodzicami.

"Oni chcą kupić mieszkania, zakładać rodziny i mieć dzieci. Tymczasem wysokie ceny mieszkań są korzystne głównie dla tych, którzy już mają nieruchomości" – mówiła ministra.

Edukacja też wymaga reformy

Mocne słowa padły też pod adresem reformy edukacji likwidującej gimnazja. "Ogromną zbrodnią była fatalna reforma likwidująca gimnazja" – stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz. Jej zdaniem dziś o sukcesie dziecka coraz częściej decyduje miejsce zamieszkania i zasobność portfela rodziców, a nie talent czy pracowitość.

Polskę czeka demograficzne trzęsienie ziemi

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polska stoi przed prawdziwym demograficznym trzęsieniem ziemi. Mediana wieku Polaków w 2060 roku przekroczy 50 lat. To oznacza, że seniorzy będą stanowili ogromną część społeczeństwa, a utrzymanie obecnego systemu emerytalnego stanie się coraz trudniejsze.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]