Pensje w górę, ale pracy coraz mniej. Nowe dane GUS

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-03-19 9:54

Przeciętne wynagrodzenie w lutym wyniosło 8613,14 zł brutto. Mimo podwyżek, zatrudnienie w firmach spada – podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmalała w skali roku o 0,9 proc., co jest niepokojącym sygnałem dla gospodarki.

Ułożone w wachlarz polskie banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych, symbolizujące wzrost pensji i wynagrodzeń, o których można przeczytać na portalu Super Biznes. Banknoty leżą na ciemnym tle.

Ułożone w wachlarz polskie banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych, symbolizujące wzrost pensji i wynagrodzeń, o których można przeczytać na portalu Super Biznes. Banknoty leżą na ciemnym tle.
  • W lutym 2025 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,9% rok do roku, osiągając 6451,5 tys. etatów.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 7,9% do 8613,14 zł, głównie dzięki premiom i wyrównaniom.
  • Wynagrodzenia wzrosły o 1,5% w porównaniu do stycznia, m.in. z powodu wypłat premii rocznych i nagród jubileuszowych.
  • Dane dotyczą podmiotów zatrudniających 10 i więcej osób, a przedstawione wyniki są wstępne i mogą ulec korekcie.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie i jak zmienia się zatrudnienie?

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za luty 2025 roku pokazują dwa wyraźne trendy w polskiej gospodarce. Z jednej strony pensje w firmach rosną, z drugiej – ubywa miejsc pracy. To sytuacja, która może budzić mieszane odczucia zarówno u pracowników, jak i pracodawców.

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2025 roku wyniosło 8613,14 zł. W porównaniu do lutego poprzedniego roku jest to wzrost o 7,9 proc. nominalnie. Pensje wzrosły także w stosunku do stycznia 2025 roku – o 1,5 proc.

Znacznie mniej optymistycznie wyglądają informacje dotyczące rynku pracy. Jednocześnie najnowszy raport pokazuje, że zatrudnienie w firmach systematycznie spada – w lutym było niższe o 0,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Oznacza to, że liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw (czyli w firmach zatrudniających 10 i więcej osób) wyniosła 6451,5 tys. i była też o 0,1 proc. niższa niż w styczniu tego samego roku.

Skąd wziął się wzrost pensji w firmach?

Wzrost wynagrodzeń o 7,9 proc. w skali roku może robić wrażenie, ale nie oznacza on, że pensje zasadnicze wszystkich pracowników poszły w górę o taką kwotę. Główny Urząd Statystyczny wyjaśnia, że za podwyżką średniej krajowej stoją przede wszystkim dodatkowe, często jednorazowe świadczenia wypłacane przez firmy na początku roku.

Na wyższe przeciętne wynagrodzenie wpłynęły przede wszystkim dodatkowe wypłaty, takie jak premie roczne, nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalne. GUS wskazuje, że do czynników, które podbiły statystykę w lutym, należały:

  • wyrównania wynagrodzeń,
  • wypłaty premii, w tym premii rocznych,
  • nagrody jubileuszowe,
  • wypłaty za przepracowane godziny nadliczbowe,
  • odprawy emerytalne.

Wszystkie te elementy, obok pensji podstawowej, wliczają się do składników wynagrodzenia, które urząd bierze pod uwagę w swoich obliczeniach. To standardowa sytuacja na początku roku, kiedy wiele firm zamyka poprzedni rok obrachunkowy i wypłaca pracownikom dodatkowe pieniądze.

GUS