Według danych GUS, w marcu 2026 roku oczekiwania inflacyjne konsumentów w Polsce znacząco wzrosły, osiągając wartość 33,3.

Wskaźnik przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych (od -100 do +100) odzwierciedla przewagę konsumentów spodziewających się wzrostu cen.

Dane za 2025 rok wskazywały na niższe oczekiwania inflacyjne, wahające się między 18,2 a 27.

Gwałtowny wzrost obaw o inflację. Co dokładnie mówią dane GUS?

Marcowe badanie nastrojów konsumenckich przynosi fatalne wieści. Po kilku miesiącach względnego spokoju i powolnego spadku obaw o ceny, nastąpił gwałtowny zwrot. Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych, który mierzy, czy Polacy spodziewają się podwyżek, wystrzelił w górę. Jeszcze w lutym wynosił 19,8 punktu, by w marcu osiągnąć poziom 33,3 punktu. To najwyższy odczyt od równo roku i skok, jakiego nie widzieliśmy od dawna.

Co właściwie oznacza ta liczba? Mówiąc najprościej, im jest wyższa, tym więcej osób jest przekonanych, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny towarów i usług pójdą w górę. Wynik na poziomie 33,3 pkt. to bardzo mocny sygnał, że w społeczeństwie panuje niemal pewność co do nadchodzącej drożyzny. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że marcowy skok jest największym miesięcznym wzrostem tego wskaźnika od dawna.

Jasnowidz Jackowski wieszczy potężny kryzys! Inflacja, problemy z ropą i krach

Warto spojrzeć na szerszy kontekst. Przez niemal cały ubiegły rok obserwowaliśmy powolne uspokajanie nastrojów. Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych systematycznie spadał z poziomu 27 pkt. w marcu 2023 r. do poniżej 20 pkt. w lutym tego roku. Wyglądało na to, że Polacy zaczęli wierzyć w opanowanie inflacji. Marcowe dane brutalnie kończą ten optymistyczny trend i pokazują, że strach przed wzrostem cen wrócił z podwójną siłą.

10