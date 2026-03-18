Świadczenie honorowe ZUS dla stulatków wynosi od 1 marca 2026 roku 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Na koniec ubiegłego roku świadczenie to otrzymywało 4057 osób, głównie w województwach mazowieckim (693), śląskim (422) i dolnośląskim (385).

Świadczenie jest przyznawane automatycznie przez instytucję wypłacającą podstawowe świadczenie, zazwyczaj ZUS, a od 2025 roku podlega corocznej waloryzacji.

Świadczenie honorowe ZUS – ilu seniorów je otrzymuje

Świadczenie honorowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych trafia do osób, które ukończyły 100 lat i mają prawo do emerytury lub renty. Na koniec ubiegłego roku wsparcie otrzymywało 4057 stulatków. Największa liczba beneficjentów mieszka w województwach: mazowieckim – 693 osoby, śląskim – 422 osoby, dolnośląskim – 385 osób.Najmniej stulatków pobierających świadczenie odnotowano w regionach: opolskim – 76 osób,lubuskim – 84 osoby, podlaskim – 109 osób.

Ile wynosi świadczenie dla stulatków w 2026 roku

Od 1 marca 2026 r. wysokość świadczenia honorowego wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. To wzrost względem poprzedniej kwoty, która wynosiła 6589,67 zł brutto.

Zmiana wynika z wprowadzenia corocznej waloryzacji od 2025 roku, która – podobnie jak w przypadku emerytur i rent – odbywa się w marcu. Dzięki temu świadczenie rośnie wraz z inflacją i zmianami gospodarczymi.

Kto otrzyma świadczenie honorowe ZUS

Świadczenie przyznawane jest automatycznie – senior nie musi składać wniosku. Decyzję wydaje instytucja wypłacająca podstawowe świadczenie, najczęściej ZUS.

W niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie świadczenia na wniosek. Dotyczy to osób, które nie pobierają emerytury ani renty, ale:

* mają obywatelstwo polskie,

* ukończyły 100 lat,

* przez co najmniej 10 lat po 16. roku życia miały centrum interesów w Polsce.

Formularz wniosku ESH dostępny jest na stronie zus.pl oraz w placówkach instytucji.

Wypłata świadczenia i brak opóźnień

Świadczenie wypłacane jest od miesiąca, w którym senior nabywa do niego prawo. Najczęściej trafia do beneficjentów razem z emeryturą lub rentą. ZUS zapewnia, że nie występują opóźnienia w jego przyznawaniu ani wypłacie.

