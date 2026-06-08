Hotel w Pobierowie otwiera drzwi

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji nad Bałtykiem. Hotel Gołębiewski w Pobierowie już za chwilę przyjmie pierwszych gości. Zainteresowanie jest tak duże, że właściciele zdecydowali się przyspieszyć otwarcie. Zamiast 26 czerwca obiekt ruszy już 10 czerwca.

Na początek do dyspozycji turystów zostanie oddanych 500 pokoi. Docelowo hotel będzie miał ich ponad tysiąc.

Wielkie otwarcie pełne atrakcji

Goście, którzy pojawią się w hotelu od pierwszego dnia działalności, nie będą mogli narzekać na nudę. Przygotowano bogaty program wydarzeń dla dzieci i dorosłych.

Już od rana w holu recepcyjnym pojawią się bajkowe postacie podczas Wielkiej Parady Podwodnych i Nadmorskich Bohaterów. W tym samym czasie w kawiarni rozbrzmiewać będzie muzyka fortepianowa na żywo.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli wziąć udział w specjalnym Grand Tour, czyli przejażdżkach wokół hotelu połączonych z poznawaniem okolicy.

DJ-e, taniec i muzyka do późnego wieczora

Wieczorem hotel zamieni się w prawdziwe centrum rozrywki. W restauracjach zaplanowano sety DJ-skie oraz zabawy taneczne przy muzyce na żywo.

Organizatorzy chcą, by już pierwsze dni funkcjonowania obiektu miały wakacyjny charakter. Dlatego muzyka i animacje będą towarzyszyć gościom niemal przez cały dzień.

Laguna syren i wodne szaleństwo

Największe emocje czekają jednak najmłodszych. Na sobotę zaplanowano specjalny program pod nazwą „Laguna syren”.

W planie znalazły się wodne konkursy, gry z animatorami, zabawy w basenie z falą oraz liczne atrakcje w Parku Wodnym Tropikana. Dzieci będą mogły także skorzystać z malowania twarzy i brokatowych tatuaży.

Wieczorem odbędzie się mini disco w podwodnym świecie, podczas którego najmłodsi ruszą do wspólnej zabawy z animatorami.

Sprawdzą wiedzę o nowym hotelu

Na czwartek przygotowano także nietypową atrakcję. Goście będą mogli wziąć udział w rodzinnym quizie poświęconym nowemu obiektowi.

Organizatorzy liczą, że zabawa pozwoli lepiej poznać hotel i jego możliwości.

Budowa budziła ogromne emocje

Jeszcze zanim pierwsi turyści pojawią się w Pobierowie, inwestycja zdążyła wywołać gorące spory. Krytycy wskazywali między innymi na wycinkę około 1,5 tys. drzew pod budowę kompleksu.

Przedstawiciele inwestora przekonywali jednak, że teren miał wcześniej charakter wojskowy, a firma zobowiązała się do nasadzenia 3,5 tys. nowych drzew oraz zastosowania ekologicznych rozwiązań.

Kontrowersje były także podczas samej budowy. W 2023 roku nadzór budowlany nakazał wstrzymanie części prac związanych z basenami zewnętrznymi. Ostatecznie inwestor zalegalizował inwestycję po wniesieniu wymaganych opłat.

Nad Bałtykiem powstał prawdziwy gigant

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od miesięcy przyciąga uwagę turystów z całej Polski. Ogromny kompleks, widoczny już z dużej odległości, ma stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów wypoczynkowych nad polskim morzem.

Teraz rozpoczyna się najważniejszy test. Po latach budowy i licznych kontrowersjach przyjdzie czas na ocenę samych gości. A ci już odliczają godziny do pierwszego zameldowania.

Hotel, który topnieje każdej wiosny . Noclegi dostępne tylko zimą