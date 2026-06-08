Codzienny dodatek na stole Polaków pod lupą. GIS alarmuje: Usuń ten produkt

Główny Inspektorat Sanitarny wydał 8 czerwca 2026 roku pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności, które powinno zainteresować każdego, kto dba o zdrowie i włącza do diety naturalne suplementy. W centrum uwagi znalazł się produkt powszechnie ceniony za swoje prozdrowotne właściwości: pyłek kwiatowy. Niestety, kontrola wykazała w nim obecność niebezpiecznych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Pilne ostrzeżenie GIS: Wysokie ryzyko dla zdrowia w popularnym produkcie!

Państwowa Inspekcja Sanitarna, w ramach rutynowych badań, stwierdziła alarmujące przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w jednej z partii pyłku kwiatowego. Ta substancja, choć naturalnie występująca w niektórych roślinach, jest toksyczna dla organizmu ludzkiego. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, po dokładnej ocenie ryzyka, jednoznacznie potwierdził, że spożywanie produktu z takim poziomem zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Konsekwencje mogą być szczególnie dotkliwe przy długotrwałej ekspozycji.

Toksyczny pyłek na półkach? Na co zwrócić uwagę

Alkaloidy pirolizydynowe to naturalne toksyny, które mogą przedostawać się do produktów spożywczych, zwłaszcza tych pochodzących od pszczół, gdy zbierają one pyłek z roślin zawierających te związki. Ich obecność jest niepożądana, ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzeń wątroby, a w skrajnych przypadkach nawet do nowotworów. Dlatego tak ważne jest, aby spożywana żywność spełniała rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Konkretnie zagrożenie dotyczy produktu: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g. Jest to popularny artykuł, często wybierany przez osoby szukające naturalnego wsparcia dla organizmu. Odkrycie tak wysokiego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w produkcie o renomie "Sądeckiego Bartnika" jest szczególnie niepokojące i podkreśla wagę czujności konsumenckiej. Wiele osób traktuje pyłek jako codzienny dodatek do diety, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych ukrytych zagrożeń.

Natychmiastowa reakcja producenta i służb. Co dalej?

Na szczęście, po wykryciu niezgodności, natychmiast podjęto kroki mające na celu ochronę konsumentów. Producent, Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o. ze Stróż, niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu z rynku. Poinformowano również wszystkich odbiorców, do których trafiła zanieczyszczona partia, aby mogli oni także podjąć odpowiednie działania.

Organy urzędowej kontroli również błyskawicznie przystąpiły do działania. Już 29 maja 2026 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wszczął kontrolę w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik”, aby dokładnie zbadać źródło problemu i zweryfikować, czy producent skutecznie realizuje wszystkie działania naprawcze w związku z wykryciem przekroczeń dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych. Dodatkowo, 1 czerwca 2026 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, właściwy terytorialnie dla podmiotu, któremu sprzedano produkt, został poinformowany o stwierdzonym zagrożeniu, co pozwala na skoordynowaną akcję wycofania produktu z obrotu i minimalizację ryzyka dla zdrowia publicznego.

Co musisz zrobić, jeśli masz ten pyłek?

W obliczu tak poważnego ostrzeżenia, kluczowe jest natychmiastowe działanie. Jeśli posiadasz w domu pyłek kwiatowy firmy Sądecki Bartnik, sprawdź koniecznie jego numer partii. Pamiętaj, że spożycie zanieczyszczonego produktu może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa i spokoju ducha, niezwłocznie zaprzestań jego używania.

Co musisz wiedzieć?

Produkt: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g

Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g Numer partii i data minimalnej trwałości: 20/01/2028 7/4

20/01/2028 7/4 Producent: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże Zalecenie dla konsumentów: Nie należy spożywać wskazanej partii produktu.

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