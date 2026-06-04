Czy Action jest otwarte 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Action po Bożym Ciele

Anna Wojnowska
2026-06-04 7:06

Długi weekend czerwcowy 2026 to idealna okazja do odpoczynku, ale i czas, w którym organizacja domowych zakupów wymaga odpowiedniego planowania. Jeśli zastanawiasz się, czy sklepy sieci Action będą otwarte w piątek 5 czerwca, tuż po Bożym Ciele, mamy dla Ciebie konkretną odpowiedź. Sprawdź dokładny harmonogram otwarcia i zaplanuj zakupy bez obaw o zamknięte drzwi.

Niebieski wózek sklepowy z zakupami, pchany przez niewidoczną osobę, porusza się w alei supermarketu Action. W tle widać półki z różnorodnymi produktami oraz rozmazane sylwetki innych klientów. Artykuł na Super Biznes informuje o godzinach otwarcia sklepów Action po Bożym Ciele.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Niebieski wózek sklepowy z zakupami, pchany przez niewidoczną osobę, porusza się w alei supermarketu Action. W tle widać półki z różnorodnymi produktami oraz rozmazane sylwetki innych klientów. Artykuł na Super Biznes informuje o godzinach otwarcia sklepów Action po Bożym Ciele.

Sklepy Action a Boże Ciało 2026. Czy zrobisz zakupy w święto?

Wiele osób planujących wolny czas zastanawia się, jak funkcjonują popularne dyskonty w dni świąteczne. Odpowiedź na pytanie o sklepy Action a Boże Ciało jest jednoznaczna. Zgodnie z polskim prawem, Boże Ciało (które w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Obowiązuje wtedy ścisły zakaz handlu. Oznacza to, że wszystkie wielkopowierzchniowe markety oraz popularne dyskonty, w tym wszystkie placówki sieci Action, będą tego dnia całkowicie zamknięte. Jeśli planujesz zakup akcesoriów na grilla, dekoracji czy chemii gospodarczej, zdecydowanie musisz to zrobić wcześniej, najpóźniej w środę 3 czerwca.

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Czy Action jest otwarte 5 czerwca 2026 (piątek po Bożym Ciele)?

Przejdźmy do kluczowego pytania: co z piątkiem, który dla wielu Polaków jest dniem wziętego urlopu i elementem tzw. czerwcówki? Mamy dobre informacje. Piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca 2026 roku, jest standardowym dniem roboczym. Nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tym sklepy Action powracają tego dnia do swojego normalnego trybu funkcjonowania. Zrobisz tam zakupy bez najmniejszego problemu.

Większość placówek tej sieci w Polsce otwiera swoje drzwi o godzinie 9:00 i jest czynna aż do 21:00. Pamiętaj jednak, że w mniejszych miejscowościach lub lokalizacjach znajdujących się na terenie mniejszych galerii handlowych, godziny te mogą się delikatnie różnić (np. od 9:00 do 20:00). Najlepiej upewnić się i sprawdzić konkretną, najbliższą lokalizację na oficjalnej stronie internetowej dyskontu w zakładce znajdź sklep.

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Godziny otwarcia Action w długi weekend czerwcowy 2026 – harmonogram

Aby ułatwić Ci zaplanowanie wizyty w sklepie, przygotowaliśmy przejrzysty harmonogram funkcjonowania dyskontów Action podczas całego długiego weekendu czerwcowego w 2026 roku. Wygląda on następująco:

  • Środa, 3 czerwca 2026: otwarte w standardowych godzinach (zazwyczaj 9:00 - 21:00). To ostatni moment na spokojne zapasy przed świętem.
  • Czwartek, 4 czerwca 2026 (Boże Ciało): wszystkie sklepy całkowicie ZAMKNIĘTE (zakaz handlu).
  • Piątek, 5 czerwca 2026: otwarte w standardowych godzinach roboczych (zazwyczaj 9:00 - 21:00).
  • Sobota, 6 czerwca 2026: otwarte w standardowych godzinach weekendowych (często również od 9:00 do 21:00).
  • Niedziela, 7 czerwca 2026: ZAMKNIĘTE (standardowa niedziela niehandlowa).

Jak widać, okienko na bezproblemowe i swobodne zakupy w trakcie przedłużonego, czerwcowego weekendu przypada wyłącznie na piątek i sobotę.

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Zakaz handlu w Boże Ciało – dlaczego sklepy są zamknięte i gdzie szukać wyjątków?

Dlaczego w czwartkowe święto nie zrobimy zakupów w ulubionych dyskontach wielobranżowych? Kwestię tę reguluje Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przepisy te jasno określają, że w dni uznane ustawowo za święta państwowe i kościelne (takie jak 1 maja, 3 maja czy właśnie Boże Ciało) praca w handlu jest rygorystycznie zabroniona. Złamanie tego zakazu wiąże się z bardzo dotkliwymi karami finansowymi nakładanymi na przedsiębiorców.

Ustawodawca przewidział jednak pewien wąski katalog wyjątków od tej reguły. Choć 4 czerwca nie odwiedzisz marketów z wyposażeniem wnętrz, to zakupy tzw. pierwszej potrzeby zrobisz bez większego problemu w:

  • małych sklepach osiedlowych i placówkach franczyzowych (np. Żabka, Carrefour Express, lokalne minimarkety), pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel punktu lub członek jego najbliższej rodziny;
  • na stacjach benzynowych, które zgodnie z prawem zazwyczaj funkcjonują w trybie całodobowym, oferując podstawowe produkty spożywcze;
  • w aptekach pełniących dyżur świąteczny (ich dokładną listę i harmonogram zawsze warto sprawdzić z wyprzedzeniem na oficjalnej stronie internetowej lokalnego samorządu).

Podsumowując, jeśli głównym celem Twoich zakupów są artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, artykuły biurowe czy tanie dekoracje, to właśnie 5 czerwca 2026 r. (piątek) będzie pierwszym dniem po przerwie świątecznej, kiedy z pełnym powodzeniem zrealizujesz swoje konsumenckie plany.

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