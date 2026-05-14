Projekt „Godna emerytura” zakłada zagwarantowaną podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto rocznie dla osób pobierających najniższe świadczenia.

Dzięki nowym zasadom minimalna emerytura może przekroczyć 2000 zł brutto, obejmując również 13. i 14. emeryturę.

Zmiany mają szczególnie poprawić sytuację kobiet, seniorów z krótszym stażem pracy oraz osób z emeryturami poniżej 3000 zł.

Mimo obaw o koszty i "spłaszczenie" systemu emerytalnego, ustawa jest analizowana w parlamencie i może wejść w życie od marca 2027 roku.

„Godna emerytura” zakłada wyższe świadczenia dla seniorów

Projekt ustawy „Godna emerytura”, podpisany przez Karola Nawrockiego w listopadzie 2025 r., ma wprowadzić nowe zasady waloryzacji najniższych świadczeń. Głównym założeniem propozycji jest gwarantowana podwyżka minimalnej emerytury o 150 zł brutto dla osób pobierających najniższe świadczenia. Zmiany miałyby objąć również dodatkowe świadczenia, czyli 13. i 14. emeryturę. Według założeń minimalna emerytura już w 2026 r. mogłaby przekroczyć poziom 2 tys. zł i wynieść około 2030 zł brutto.

Minimalna emerytura i nowe zasady waloryzacji

Autorzy projektu przekonują, że nowe przepisy mogłyby poprawić sytuację finansową osób otrzymujących najniższe świadczenia. Dotyczy to przede wszystkim seniorów pobierających emerytury poniżej 3 tys. zł, dla których rosnące koszty życia stają się coraz większym obciążeniem.

Projekt przewiduje także obowiązek regularnego przeglądu wskaźników waloryzacyjnych co trzy lata. Mechanizm miałby pozwolić na lepsze dostosowanie wysokości świadczeń do inflacji oraz aktualnych kosztów utrzymania.

Według informacji serwisu Infor.pl, największymi beneficjentami zmian mogłyby zostać osoby pobierające minimalną emeryturę, kobiety oraz seniorzy z krótszym stażem pracy. Dla tej grupy nowy system oznaczałby szybszy wzrost świadczeń niż obecnie.

Projekt „Godna emerytura” nadal czeka na decyzję

Propozycja budzi jednak kontrowersje. Resort finansów oraz ZUS mają zwracać uwagę na wysokie koszty reformy oraz możliwość spłaszczenia systemu emerytalnego. Chodzi o sytuację, w której różnice pomiędzy świadczeniami osób z krótkim i długim stażem pracy mogłyby się zmniejszać. Obecnie projekt jest nadal analizowany w parlamencie. Jeśli ustawa zostałaby przyjęta, nowe przepisy mogłyby wejść w życie od marca 2027 r. Na razie seniorzy korzystają wyłącznie z obecnego mechanizmu waloryzacji procentowej. Minimalna emerytura wynosi dziś 1978 zł 49 gr brutto.

