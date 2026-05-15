ZUS w 2026 roku wypłaca wzrośnięty ekwiwalent za deputat węglowy emerytom i rencistom kolejowych oraz części emerytów górniczych

Emerytom kolejowym przysługuje świadczenie w wysokości 2978,20 zł brutto rocznie, wypłacane w dwóch ratach (marzec i wrzesień), a część emerytów górniczych otrzyma nawet 4805,10 zł

Wysokość świadczenia uzależniona jest od ceny tony węgla ustalanej przez GUS (1601,70 zł w 2026), a faktyczna kwota netto zależy od wysokości emerytury i podatku dochodowego. Emerytom kolejowym pieniądze trafiają automatycznie, bez konieczności ponownego składania wniosku, natomiast część emerytów górniczych otrzyma wypłaty bezpośrednio ze spółek węglowych

Osoby zainteresowane mogą sprawdzić status wypłat przez portal eZUS w zakładce „Świadczenia".

Co się zmieniło w 2026 roku?

Każdego roku wysokość ekwiwalentu zmienia się automatycznie. GUS ogłosił nową cenę tony węgla – wynosi ona 1601,70 zł, czyli więcej niż rok temu. To bezpośrednio wpływa na to, ile otrzymają uprawnieni emeryci.

Zmiana wydaje się niewielka w skali roku, ale dla osób żyjących z emerytury każda złotówka się liczy. To nie jest nowa benefit – to świadczenie sięga czasów, gdy węgiel był standardową częścią wynagrodzenia pracowników kolei i górnictwa. Teraz, gdy nikt już nie dostaje węgla, ZUS wypłaca jego ekwiwalent pieniężny.

Warto wiedzieć: jeśli w ubiegłym roku otrzymywałeś ekwiwalent za deputat węglowy, w 2026 roku dostaniesz automatycznie więcej – bez konieczności składania nowych wniosków.

Ile dostaną emeryci kolejowi i górnicy?

Kwoty różnią się w zależności od branży i uprawnień.

Emeryci i renciści kolejowi:

Roczna kwota brutto: 2978,20 zł

Wysokość jednej raty: 1489,10 zł brutto

Liczba rat rocznie: 2 (marzec i wrzesień)

Emeryci górniczy (przy uprawnieniu do 3 ton węgla):

Roczna kwota brutto: 4805,10 zł (znacznie więcej niż kolejarze)

Wypłacane bezpośrednio przez spółki węglowe

Wdowy i sieroty pobierające rentę rodzinną po kolejarzach:

Również otrzymują ekwiwalent, ale w niższych kwotach

Różnica między emerytami kolejowymi (1,8 tony węgla rocznie) a górnikami (3 tony) jest spora. To wynika ze specyfiki obu branż i historycznych uprawnień pracowników.

Kiedy pieniądze trafią na twoje konto?

To zależy od tego, którą grupę reprezentujesz.

Emeryci kolejowi – wypłaty automatyczne:

Pierwsza rata: marzec 2026 (już wypłacona)

Druga rata: wrzesień 2026

Nie musisz nic robić – ZUS przelewa pieniądze sam

Emeryci górniczy i wdowy po górnikach:

Główna wypłata: druga połowa czerwca 2026

Dodatkowa wypłata: po 15 lipca 2026

Pieniądze płyną bezpośrednio ze spółek węglowych (SRK, JSW)

To oznacza, że jeśli jesteś górnikiem, czekasz na pieniądze dłużej niż kolejarz. Ale nie musisz się o nic martwić – procedury są zaplanowane i powinny przebiegać sprawnie.

Uwaga: Kwota netto będzie niższa

Liczby, które podajemy, to kwoty brutto. Rzeczywista kwota, którą otrzymasz na konto, będzie mniejsza.

Od każdej wypłaty potrącane są:

Składka zdrowotna (zawsze)

Zaliczka na PIT (u osób z wyższymi świadczeniami)

Ile stracisz na podatku?

Osoby z niższymi emeryturami (do ~2500 zł brutto miesięcznie) stracą mniej. Często w ogóle nie ma zaliczki podatkowej, a poza składką zdrowotną dostaną prawie całą kwotę.

Osoby z wyższymi emeryturami (powyżej ~4000 zł brutto miesięcznie) będą miały większe potrącenia. PIT zostanie naliczony, więc ostateczna suma będzie znacznie niższa od brutto.

Przykład:

Emeryt z emeryturą 2000 zł: otrzyma prawie całą kwotę ekwiwalentu (po składce zdrowotnej)

Emeryt z emeryturą 6000 zł: straci na PIT-cie, ostateczna kwota może być o 20-30% niższa

Warto sprawdzić swoje dane w ZUS, aby wiedzieć, ile naprawdę otrzymasz.

Co musisz wiedzieć o swoich wypłatach?

Sprawdzenie statusu jest proste:

Wejdź na portal eZUS (bzus.zus.pl) i przejdź do zakładki „Świadczenia". Tam zobaczysz:

Czy marzec już się pojawił na koncie (powinien być)

Kiedy zaplanowana jest druga rata (wrzesień)

Dokładną kwotę, którą dostajesz

Historię wszystkich swoich wypłat

Jeśli coś się nie zgadza:

Zweryfikuj informacje w portalu

Skontaktuj się z infolinią ZUS

Odwiedź lokalną placówkę ZUS

Ważne: W niektórych przypadkach będziesz musiał potwierdzić swoje uprawnienia. ZUS poinformuje cię pismem, jeśli trzeba będzie zaktualizować dokumenty. Nie ignoruj takich wiadomości – przegapienie terminu może skutkować wstrzymaniem wypłat.

Podsumowanie – co powinieneś zrobić teraz?

Sprawdź portal eZUS – czy pierwsza rata pojawiła się na koncie

Zanotuj datę drugiej raty – wrzesień dla kolejarzy, czerwiec-lipiec dla górników

Pamiętaj o potrąceniach – twoja kwota netto będzie niższa niż brutto

Reaguj na pisma z ZUS – jeśli będziesz musiał coś potwierdzić, zrób to szybko

