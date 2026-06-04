Bosak: „Wychowanie dzieci nic nie kosztuje”. Tymczasem coraz więcej dzieci jest niedożywionych!

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-04 15:06

Wypowiedź Krzysztofa Bosaka wywołała ostatnio medialną burzę. Polityk Konfederacji stwierdził, że „normalne zdrowe dziecko potrzebuje głównie czasu i troski, a nie pieniędzy”. Tymczasem w Polsce lawinowo rośnie nowy rodzaj niedożywienia wśród dzieci. I dotyka głównie te pochodzące z ubogich rodzin.

Chłopiec z czarno-białego zdjęcia je, a obok w okręgu barwny portret Krzysztofa Bosaka w garniturze. Ilustracja nawiązuje do słów polityka o kosztach wychowania dzieci w kontekście problemu niedożywienia w Polsce. Więcej na Super Biznes.

i

Autor: Pexels.com/Super Express/ Canva.com Chłopiec z czarno-białego zdjęcia je, a obok w okręgu barwny portret Krzysztofa Bosaka w garniturze. Ilustracja nawiązuje do słów polityka o kosztach wychowania dzieci w kontekście problemu niedożywienia w Polsce. Więcej na Super Biznes.
  • W Polsce narasta problem "ukrytego głodu" dzieci, gdzie jedzenie niskiej jakości prowadzi do niedożywienia i braku składników odżywczych, mimo pozornie pełnych brzuchów.
  • Mimo zmniejszenia skrajnego ubóstwa, 23,2% uczniów nie ma drugiego śniadania, a 35% dzieci pije głównie słodzone napoje, co ukazuje szeroką skalę niedożywienia jakościowego.
  • Niedożywienie wynika z ubóstwa i braku wiedzy żywieniowej rodziców, często prowadząc do paradoksalnej otyłości oraz poważnych problemów zdrowotnych i psychicznych u dzieci.
  • Wstyd i obawa przed stygmatyzacją są tak silne, że wiele rodzin rezygnuje z dostępnej pomocy żywnościowej, co pogłębia problem "ukrytego głodu".

Ukryty głód w Polsce. Setki tysięcy dzieci jedzą byle co

Czy wychowanie dziecka to głównie kwestia czasu i troski, a nie pieniędzy? Tak sugeruje wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Tymczasem najnowszy raport Banków Żywności „Ukryty głód dzieci” pokazuje inną, znacznie trudniejszą rzeczywistość. W Polsce rośnie problem, jakim jest ukryty głód dzieci. To niedożywienie jakościowe, które dotyka setki tysięcy najmłodszych, prowadząc do otyłości i poważnych problemów zdrowotnych.

Zniknął głód, który kojarzymy z przeszłości – pusty żołądek i brak jedzenia. W jego miejsce pojawiło się zjawisko znacznie trudniejsze do zauważenia: niedożywienie jakościowe. Dzieci jedzą, ale ich posiłki składają się głównie z tanich, wysokoprzetworzonych produktów, które są pełne cukru, soli i tłuszczu, ale ubogie w witaminy, minerały i inne kluczowe składniki odżywcze. Brzuch jest pełny, ale organizm wciąż głoduje.

– Niedożywienie jakościowe dużo trudniej dostrzec niż klasyczny głód, który znamy z przeszłości. I trudniej mu przeciwdziałać. Dlatego ten "ukryty głód" jest bardzo niebezpieczny – tłumaczy dr Marta Czapnik-Jurak, współautorka raportu z Banków Żywności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Polecany artykuł:

UOKiK alarmuje: co szósta zabawka jest niebezpieczna. W co trzecim „glutku” szo…
W Polsce jest już więcej PSÓW niż DZIECI! Dlaczego młodzi wolą kupić PSA? - Komentery

Przyczyny są dwie. Pierwsza to ubóstwo – gdy w domowym budżecie brakuje pieniędzy na zakup zdrowej, zbilansowanej żywności. Druga to brak wiedzy i kompetencji żywieniowych u opiekunów. Problem dotyka wielu dzieci, ale w najgorszej sytuacji są te z ubogich rodzin, u których występuje zarówno bieda, jak i niskie kompetencje żywieniowe opiekunów.

Polecany artykuł:

Masz dziecko? Tracisz nawet 415 tys. złotych. Jak to możliwe?

Ile kosztuje tanie jedzenie? Nadwaga i niedożywienie dzieci

Paradoksalnie, tanie jedzenie, które ma zaspokoić głód przy ograniczonym budżecie, prowadzi do dwóch pozornie sprzecznych skutków naraz: nadwagi i niedożywienia. To dlatego, że produkty o niskiej wartości odżywczej są często bardzo kaloryczne. Zapewniają uczucie sytości, ale nie dostarczają organizmowi tego, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Jak komentuje prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, „codzienne wybory między żywnością a innymi podstawowymi potrzebami są dziś dla wielu rodzin rzeczywistością”.

Skalę problemu pokazują twarde dane z badania Banków Żywności. Prawie co czwarte dziecko (23,2 proc.) nie zabiera do szkoły drugiego śniadania. Dla 35 proc. uczniów podstawowym źródłem nawodnienia są słodzone napoje – to więcej niż w przypadku wody. Zamiast pełnowartościowego posiłku dzieci sięgają po słodkie lub słone przekąski, bo są tańsze i łatwiej dostępne.

– Niedożywienie w okresie dzieciństwa skutkuje zaburzeniami rozwoju i dojrzewania narządów oraz układów – ostrzega prof. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, pediatra z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Dziecko może mieć prawidłową, a nawet nadmierną masę ciała, a mimo to jego narządy mogą działać nieprawidłowo.

Efekty już widać w statystykach. Tanie, kaloryczne jedzenie, które ma zaspokoić głód, prowadzi do dwóch skutków naraz: nadwagi i niedożywienia, a Polska jest już w czołówce krajów UE z najwyższym odsetkiem otyłości wśród ośmiolatków.

Polecany artykuł:

Co czwarta Polka po urodzeniu dziecka ma mniejszy dostęp do awansu. Zatrważając…

Wstyd silniejszy niż głód. Dlaczego rodziny nie proszą o pomoc?

Ukryty głód to nie tylko problem fizyczny, ale także ogromne obciążenie psychiczne. Niepewność związana z jedzeniem rodzi stres, wstyd i poczucie wykluczenia. Jak zauważa prof. Przemysław Bąbel, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „głód w dzieciństwie to nie tylko brak jedzenia – to doświadczenie braku bezpieczeństwa”. Dziecko, które martwi się o posiłek, ma problemy z koncentracją i nauką.

Co gorsza, wiele rodzin dotkniętych problemem nie szuka pomocy. Boją się oceny, stygmatyzacji i upokorzenia. Banki Żywności alarmują, że wstyd bywa silniejszy niż głód i staje się największą barierą w uzyskaniu wsparcia.

– W Polsce istnieje rozbudowany, publiczno-społeczny system pomocy żywnościowej. Ale potrzebujemy lepiej skoordynowanej pomocy dla dzieci, która poza przekazywaniem żywności uwzględni także budowanie kompetencji rodzin i zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci, bez wstydu i stygmatyzacji – podkreśla Beata Ciepła z Banków Żywności. Jak dodaje, jeśli droga do sytości prowadzi przez upokorzenie, dziecko z niej nie skorzysta. I pozostanie głodne.

Żródło: X, tvn24.pl

QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Galeria zdjęć 30
Polskie seriale i programy, które wychowały pokolenie. Ile z nich pamiętasz?
Pytanie 1 z 12
Kto wygrał pierwszą polską edycję "Big Brothera"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki