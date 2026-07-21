W czerwcu NBP powiększył swoje rezerwy złota o 18,5 tony, osiągając łącznie 632,4 tony.

Narodowy Bank Polski dąży do posiadania 700 ton złota w swoich rezerwach walutowych.

Obecna wartość polskiego złota to około 308 mld zł, z czego 127,5 mld zł stanowią niezrealizowane zyski.

NBP konsekwentnie buduje rezerwy kruszcu, co ma strategiczne znaczenie i przynosi miliardowe korzyści finansowe.

Najnowsze dane o rezerwach złota NBP: ile dokupiono w czerwcu 2026?

Narodowy Bank Polski nie zwalnia tempa w powiększaniu złotego skarbca. Jak wynika z najnowszych danych banku centralnego, w czerwcu 2026 roku rezerwy powiększyły się o kolejne 18,5 tony cennego kruszcu. Na koniec maja NBP dysponował niemal 614 tonami złota. Teraz, po czerwcowych zakupach, ta liczba wzrosła do dokładnie 632,4 tony. Narodowy Bank Polski konsekwentnie kupuje złoto, a tylko w czerwcu 2026 roku zwiększył swoje zasoby o ponad 18 ton, co potwierdzają oficjalne dane.

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Strategiczny cel Adama Glapińskiego: do ilu ton złota dąży Polska?

Te systematyczne zakupy to nie przypadek, a element jasno określonej strategii. Jej autorem jest prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, który już wcześniej zapowiadał, że celem banku jest zbudowanie potężnych rezerw kruszcu. Strategia ta zakłada, że docelowe rezerwy złota NBP mają osiągnąć poziom 700 ton, co ma wzmocnić wiarygodność i stabilność finansową Polski. Czerwcowy zakup to kolejny krok, który przybliża Polskę do tego ambitnego celu. Do jego osiągnięcia brakuje już niespełna 68 ton.

Niedawno prezes NBP Adam Glapiński otrzymał na Węgrzech prestiżową nagrodę. Wyróżnienie "Lámfalussy Award" jest uznaniem za jego wkład w stabilność finansową i skuteczną politykę pieniężną w okresie globalnych kryzysów gospodarczych. Węgierski bank centralny docenił go za umacnianie odporności polskiej gospodarki i skuteczne prowadzenie polityki pieniężnej.

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