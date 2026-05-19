Prezes NBP Adam Glapiński otrzymał na Węgrzech prestiżową "Lámfalussy Award" za wkład w stabilność finansową i skuteczną politykę pieniężną Polski.

Wyróżnienie doceniono m.in. za umocnienie odporności polskiej gospodarki i obniżenie inflacji z blisko 20% do celu NBP w obliczu globalnych kryzysów.

Glapiński wskazał niezależność banku centralnego, kluczową rolę własnej waluty i elastyczność w polityce pieniężnej jako filary sukcesu.

"Lámfalussy Award" to jedno z najbardziej cenionych wyróżnień w bankowości centralnej, wcześniej przyznane m.in. prezes EBC Christine Lagarde.

Prestiżowa nagroda dla prezesa NBP. Za co wyróżniono Adama Glapińskiego?

Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, odebrał 17 maja w Budapeszcie nagrodę „Lámfalussy Award”. To jedno z najbardziej cenionych wyróżnień w środowisku międzynarodowej bankowości centralnej, przyznawane przez Magyar Nemzeti Bank, czyli węgierski bank centralny. Jak podkreślono podczas uroczystości, kapituła doceniła rolę Adama Glapińskiego w umacnianiu odporności polskiej gospodarki oraz skutecznym prowadzeniu polityki pieniężnej w trudnym czasie globalnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych. W swoim wystąpieniu prezes NBP Adam Glapiński przypomniał, że w ostatnich latach Polska musiała mierzyć się z serią kryzysów, od pandemii po gwałtowny wzrost inflacji. Sam laureat podkreślił, że traktuje to wyróżnienie jako dowód uznania dla całej instytucji, którą kieruje, a także dla wyników gospodarczych Polski.

- Przyjmuję tę nagrodę jako symbol bliskiej i długotrwałej współpracy pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Magyar Nemzeti Bank, mającej wieloletnią już tradycję. U podstaw tej współpracy leży bowiem historyczna przyjaźń między naszymi narodami. Chciałbym podkreślić, że widzę w tej nagrodzie wyraz uznania dla skuteczności polityki NBP i znakomitych wyników gospodarczych Polski w ostatnich latach – powiedział profesor Adam Glapiński podczas ceremonii.

Trzy filary sukcesu według Glapińskiego. Dlaczego własna waluta jest tak ważna?

Podczas swojego wystąpienia prezes NBP podzielił się trzema kluczowymi wnioskami, które jego zdaniem decydują o skuteczności polityki pieniężnej. Po pierwsze, wskazał na absolutną konieczność zapewnienia niezależności banku centralnego od wpływów politycznych. Po drugie, podkreślił fundamentalne znaczenie zachowania własnej waluty i autonomii w prowadzeniu polityki monetarnej. Jego zdaniem to właśnie dzięki polskiemu złotemu nasz kraj mógł reagować na kryzysy znacznie szybciej i efektywniej niż państwa należące do strefy euro. Zdaniem prezesa NBP Adama Glapińskiego przyznana mu nagroda to potwierdzenie, że dzięki elastycznemu podejściu udało się obniżyć inflację z poziomu blisko 20% do celu inflacyjnego NBP. Trzecim filarem, o którym mówił, jest potrzeba elastyczności i odchodzenia od sztywnych reguł w reagowaniu na nieprzewidziane szoki gospodarcze.

Czym jest "Lámfalussy Award" i kto ją wcześniej otrzymał?

Nagroda upamiętnia Alexandre’a Lámfalussy’ego, wybitnego ekonomistę, który jest uznawany za jednego z architektów integracji finansowej w Europie i współtwórcę Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wyróżnienie przyznawane jest od 2013 roku osobom o wybitnych zasługach dla nowoczesnej polityki monetarnej i stabilności systemu finansowego. Lista laureatów z poprzednich lat pokazuje, jak prestiżowe jest to trofeum. Otrzymali ją m.in. obecna prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde (2024), prezes Ludowego Banku Chin Yi Gang (2022) oraz były dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego Jacques de Larosière (2017). To pokazuje, że "Lámfalussy Award" jest jednym z najważniejszych wyróżnień w świecie finansów.

