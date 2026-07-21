Rusza ostatni taki nabór

Od 1 do 31 sierpnia 2026 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dokumenty trzeba złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla położenia gruntów. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup paliwa między 1 lutego a 31 lipca 2026 roku.

To drugi i jednocześnie ostatni nabór przewidziany w tym roku.

Tyle pieniędzy mogą odzyskać rolnicy

Kwota zwrotu zależy od wielkości gospodarstwa oraz liczby utrzymywanych zwierząt.

W 2026 roku obowiązują następujące stawki:

- 162,80 zł na każdy hektar użytków rolnych;

- 5,92 zł za każdą średnioroczną sztukę trzody chlewnej,

- 59,20 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła, owiec, kóz i koni.

Pieniądze będą wypłacane od 1 do 31 października. Rolnik może odebrać je w kasie urzędu lub otrzymać przelew na konto.

Koniec kolejek w urzędach?

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało już przepisy, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, zniknie dobrze znany system składania papierowych dokumentów w gminach.

Całą procedurę przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy nie będą już musieli odwiedzać kilku urzędów, gdy ich pola znajdują się w różnych gminach. Wszystkie formalności załatwi jedno biuro powiatowe ARiMR.

Jeden wniosek zamiast dwóch

To nie koniec zmian. Resort chce uprościć także terminy składania dokumentów.

Zamiast dwóch naborów rocznie ma być tylko jeden. Wnioski będzie można składać od 1 do końca lutego przez internet. Dotyczyć będą paliwa kupionego w poprzednim roku kalendarzowym.

Według ministerstwa nowe rozwiązanie ma ograniczyć biurokrację i uprościć rozliczenia.

Papier odejdzie do historii

Największą zmianą będzie pełna cyfryzacja systemu.

Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem Portalu Rolnika ARiMR. Papierowe formularze mają całkowicie zniknąć.

Resort przekonuje, że większość gospodarzy korzysta już z elektronicznych usług przy dopłatach bezpośrednich, dlatego przejście na internetowy system nie powinno być problemem. Dla osób mniej obeznanych z komputerem pomoc mają zapewniać pracownicy biur powiatowych ARiMR.

Zmienią się także zasady liczenia zwrotu

Nowe przepisy przewidują również inne sposoby wyliczania limitów.

Powierzchnia gospodarstwa ma być ustalana na podstawie gruntów zatwierdzonych do dopłat bezpośrednich, a liczba zwierząt będzie liczona na podstawie danych z każdego dnia roku, a nie tylko stanu na koniec miesiąca.

Ministerstwo tłumaczy, że ma to uszczelnić system i ograniczyć możliwość sztucznego zawyżania limitów.

Przyszły rok przyniesie rewolucję

Jeśli projekt zostanie przyjęty, pierwszy nabór na nowych zasadach odbędzie się już w lutym 2027 roku. Obejmie on paliwo kupione od 1 sierpnia do 31 grudnia 2026 roku.

Dla wielu rolników sierpień będzie więc ostatnią okazją, by ubiegać się o zwrot akcyzy według zasad obowiązujących od lat. A później czeka ich całkowicie nowy system, w którym zamiast wizyty w urzędzie gminy potrzebny będzie komputer i dostęp do internetu.

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