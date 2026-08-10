Polski Fundusz Rozwoju uruchamia znaczące wsparcie dla uczestników PPK, przekazując blisko 41 milionów złotych na specjalne premie.

Niemal 163 tysiące Polaków otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, która zasili ich rachunki oszczędnościowe na przyszłą emeryturę.

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Prawie 41 mln zł trafi do uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Polski Fundusz Rozwoju przekazał instytucjom finansowym środki przeznaczone na wpłaty powitalne za drugi kwartał 2026 roku. Tym razem pieniądze otrzyma niemal 163 tys. osób, które spełniły ustawowe warunki.

Każda z nich może liczyć na 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej. Nie jest to jednak przelew na zwykły rachunek bankowy ani dodatkowe świadczenie wypłacane razem z pensją. Pieniądze zostaną zapisane na rachunkach PPK i powiększą oszczędności gromadzone z myślą o przyszłej emeryturze.

250 zł na konto PPK. Jest konkretna data

Uczestnicy PPK nie będą musieli długo czekać. Osoby, które nabyły prawo do wpłaty powitalnej za drugi kwartał, powinny zobaczyć 250 zł na swoim rachunku PPK najpóźniej 14 sierpnia 2026 roku.

Skala tegorocznej wypłaty jest wyraźnie większa niż przed rokiem. W drugim kwartale 2025 roku wpłatę powitalną otrzymało 119 tys. uczestników, a łączna kwota wyniosła 29,8 mln zł. Teraz beneficjentów jest o około 44 tys. więcej, a PFR przekazał na ten cel 40,7 mln zł. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy i można otrzymać ją tylko raz. Nie każdy, kto właśnie zapisał się do programu, zobaczy więc pieniądze już w sierpniu.

Kto dostanie wpłatę powitalną z PPK?

Aby otrzymać 250 zł, trzeba być uczestnikiem PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe. To jednak nie wszystko. Na rachunek uczestnika muszą również wpłynąć finansowane przez niego wpłaty podstawowe za co najmniej trzy miesiące. Nie muszą to być miesiące następujące bezpośrednio po sobie.

Osoby, które nie spełniły wymaganych warunków w drugim kwartale, nie tracą szansy na państwową dopłatę. Po spełnieniu wymogów mogą nabyć do niej prawo w kolejnym terminie. Następna wpłata powitalna ma trafić na rachunki w listopadzie.

Do PPK dokłada się pracodawca

Pracownicze Plany Kapitałowe działają w Polsce od 2019 roku i mają służyć budowaniu dodatkowych oszczędności na przyszłość. System opiera się na wpłatach pochodzących z kilku źródeł. Pracownik standardowo przeznacza na PPK 2 proc. wynagrodzenia, a pracodawca finansuje swoją wpłatę podstawową w wysokości 1,5 proc. pensji. Możliwe są również wpłaty dodatkowe.

Do tego dochodzą pieniądze publiczne, w tym właśnie jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł. Choć bywa ona określana jako swego rodzaju premia emerytalna, formalnie nie jest emeryturą ani dodatkiem wypłacanym przez ZUS. Środki zasilają rachunek PPK uczestnika.

Udział w programie jest dobrowolny. Pracownik może z niego zrezygnować, a później ponownie rozpocząć oszczędzanie. Pierwsze lata działania programu upływały pod znakiem dużej rezerwy części pracowników. Z czasem nastawienie zaczęło się jednak zmieniać. Z najnowszych danych wynika, że w PPK oszczędza już około 4,5 mln osób.

Piotr Matczuk, prezes PFR [IMPACT 2026]