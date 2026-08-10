Nie biorą 13. i 14. emerytury. Dzięki temu mogą zyskać nawet 5976 zł

Seniorzy stają przed kluczową decyzją: czy wybrać dodatkowe emerytury, czy skorzystać z ulgi PIT-0, która może zapewnić znacznie większe korzyści finansowe.

Pracujący emeryci, którzy zdecydują się odroczyć pobieranie świadczenia, mogą zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, rezygnując z 13. i 14. emerytury.

Czy ta alternatywa jest opłacalna dla Ciebie? Sprawdź, kiedy rezygnacja z dodatkowych świadczeń jest najlepszym rozwiązaniem i jak podjąć świadomą decyzję finansową.

Przejście na emeryturę od razu po osiągnięciu ustawowego wieku nie jest obowiązkowe. Kobieta po ukończeniu 60 lat i mężczyzna po 65. roku życia mogą nadal pracować i odłożyć moment rozpoczęcia pobierania świadczenia. Taki wybór oznacza jednak, że na konto nie wpłynie nie tylko comiesięczna emerytura. Senior nie otrzyma również dodatkowych wypłat, czyli 13. emerytury i 14. emerytury.

W zamian może skorzystać z podatkowej preferencji dla pracujących seniorów. PIT-0 pozwala nie płacić podatku dochodowego od objętych ulgą przychodów do 85 528 zł rocznie. Przy odpowiednio wysokiej pensji oszczędność na podatku może być większa niż korzyść z trzynastki i czternastki. Nie oznacza to jednak, że taki wariant będzie korzystniejszy dla każdego.

Trzynastka i czternastka albo PIT-0. Senior musi wybrać

Podstawowy warunek jest prosty: z PIT-0 może skorzystać osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i mimo nabycia prawa do świadczenia nie pobiera emerytury. Musi jednocześnie pozostawać aktywna zawodowo i uzyskiwać przychody objęte ulgą. W praktyce oznacza to finansowy wybór. Rozpoczęcie pobierania emerytury zamyka możliwość korzystania z tej preferencji, natomiast jej odroczenie oznacza brak prawa do trzynastki i czternastki. Dlatego przy podejmowaniu decyzji kluczowe stają się zarobki.

Zainteresowanie PIT-0 wśród seniorów systematycznie rośnie. Według danych Ministerstwa Finansów w 2025 roku z preferencji skorzystało 178 tys. osób. Rok wcześniej było ich 166 tys., natomiast w 2023 roku – 160 tys.

Nawet 5976 zł rocznie. Przy wyższej pensji różnica rośnie

Ile można zyskać? Z wyliczeń przedstawionych przez „Fakt” wynika, że wysokość korzyści mocno zależy od wynagrodzenia. Przy pensji 4806 zł brutto miesięcznie oszczędność dzięki PIT-0 wynosi 2016 zł rocznie, a przy 5000 zł brutto – 2256 zł. Przy zarobkach na poziomie 6000 zł brutto roczna korzyść wzrasta do 3492 zł. Senior otrzymujący 7000 zł brutto może zaoszczędzić 4740 zł, a przy wynagrodzeniu 8000 zł brutto wyliczony zysk sięga już 5976 zł rocznie.

W przytoczonej kalkulacji maksymalna korzyść z 13. i 14. emerytury wynosi 3126 zł. Oznacza to, że przy wyższych wynagrodzeniach sama korzyść z PIT-0 może przewyższyć kwotę wynikającą z obu dodatkowych świadczeń.

Czy opłaca się zrezygnować z 13. i 14. emerytury?

Tu pojawia się najważniejsze zastrzeżenie. Nie można porównywać wyłącznie 5976 zł z PIT-0 z wartością trzynastki i czternastki. Osoba korzystająca z ulgi nie pobiera bowiem także swojej podstawowej emerytury. Dlatego decyzja o dalszej pracy i odroczeniu świadczenia wymaga indywidualnej kalkulacji.

Z drugiej strony późniejsze przejście na emeryturę oznacza dalszą aktywność zawodową i odprowadzanie składek, a moment rozpoczęcia pobierania świadczenia zostaje przesunięty. W rezultacie wybór pomiędzy emeryturą a dalszą pracą nie sprowadza się wyłącznie do dodatkowych świadczeń wypłacanych seniorom. Kwota 5976 zł nie jest również żadnym nowym dodatkiem z ZUS ani świadczeniem wypłacanym seniorowi do ręki. To wyliczona roczna korzyść podatkowa przy pensji 8000 zł brutto i spełnieniu warunków PIT-0.

Przedsiębiorcy muszą uważać na dodatkowe koszty

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku seniorów prowadzących własną działalność gospodarczą. Oni również muszą zrezygnować z pobierania emerytury, jeśli chcą korzystać z PIT-0, ale dochodzi do tego kwestia opłacania składek społecznych. Cytowany w materiale ekspert podatkowy Piotr Juszczyk wskazuje, że w przypadku przedsiębiorcy oszczędność podatkowa może nie wystarczyć, aby zrekompensować koszty składek oraz rezygnację ze świadczeń.

Dlatego PIT-0 może być szczególnie interesujący dla części dobrze zarabiających pracujących seniorów, ale nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czy warto zrezygnować z pobierania emerytury, trzynastki i czternastki. Kwota wynagrodzenia, wysokość przyszłej emerytury i forma aktywności zawodowej mogą całkowicie zmienić wynik takiej kalkulacji.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]