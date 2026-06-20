Pracujący seniorzy, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego kontynuują pracę i nie pobierają emerytury, mogą liczyć na zwolnienie z PIT od części swoich zarobków.

Dzięki uldze PIT-0 możesz zarobić do 85 528 zł rocznie bez podatku, a jeśli rozliczasz się skalą podatkową – nawet do 115 528 zł.

Ulga obejmuje dochody z pracy na etacie, umowy zlecenia i działalności gospodarczej, ale nie zwalnia z opłacania składek ZUS i zdrowotnych.

Aby skorzystać z ulgi, wystarczy złożyć oświadczenie pracodawcy, by od razu otrzymywać wyższe wynagrodzenie, lub rozliczyć ją w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga dla pracujących seniorów to rozwiązanie, które ma zachęcić osoby w wieku emerytalnym do dalszej aktywności zawodowej. Mówiąc najprościej, jeśli osiągnęłaś lub osiągnąłeś wiek uprawniający do emerytury, ale zdecydujesz się nie pobierać świadczenia z ZUS, a zamiast tego kontynuować pracę, możesz liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego (PIT) od części swoich zarobków.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi ulga PIT-0 dla seniora mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

* osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

* pozostają w zatrudnieniu,

* nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Jeśli już pobierasz świadczenie emerytalne lub rentę rodzinną z ZUS, KRUS, wojskową czy policyjną, nie będziesz mogła lub mógł skorzystać z tej ulgi.

Jakie dochody obejmuje ulga?

PIT-0 przysługuje seniorom, którzy osiągają dochody tylko z określonych przepisami źródeł:

* pracują na etacie (np. umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy,

* są zleceniobiorcami (umowa zlecenia),

* są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt),

* z zasiłku macierzyńskiego (senior może przyjąć na wychowanie małe dziecko i w związku z tym pobierać zasiłek macierzyński)

Ważne jest, aby te dochody były opodatkowane według skali podatkowej (12% i 32%) lub podatkiem liniowym (19%). Oznacza to, że jeśli np. masz dochody z najmu nieruchomości, które rozliczasz ryczałtem, ulga ich nie obejmie.

Zerowy PIT nie przysługuje seniorom, którzy łączą otrzymywanie emerytury (bez względu na źródło, a mogą to być: ZUS, KRUS, mundurowy system ubezpieczeń czy uposażenie sędziego w stanie spoczynku) z dorabianiem do niej. Nie skorzystają z niego również osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne wcześniej niż wskazane w przepisie 60 i 65 lat, ponieważ nie spełniają kryterium wieku. Dotyczy to m.in. służb mundurowych i osób pracujących w uciążliwych warunkach – górnicy czy hutnicy.

Limit kwotowy ulgi – ile możesz zaoszczędzić?

Z podatku zwolnione są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) korzystają także z kwoty wolnej w wysokości 30 000 zł. Dzięki połączeniu tych dwóch kwot, zarobki nie są opodatkowane aż do 115 528 zł brutto rocznie. W praktyce oznacza to, że senior pracujący na etacie może zarobić nawet 115 tys. 528 zł rocznie bez konieczności płacenia PIT.

Pamiętaj, że to limit roczny. Jeśli pracujesz u kilku pracodawców lub masz różne źródła dochodu objęte ulgą, sumują się one do tego jednego limitu.

Co z innymi składkami?

Warto pamiętać, że ulga PIT-0 dla seniora dotyczy wyłącznie podatku dochodowego. Nie zwalnia Cię ona z obowiązku opłacania innych składek. Nadal będziesz musiała lub musiał płacić:

* Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS): Czyli składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

* Składkę na ubezpieczenie zdrowotne: Te składki są naliczane i odprowadzane tak samo, jak w przypadku innych pracowników czy przedsiębiorców.

Jak skorzystać z ulgi? To proste!

Masz dwie główne drogi, aby skorzystać z zerowego PIT. Najwygodniejszym sposobem jest złożenie oświadczenia swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy, że spełniasz warunki do ulgi (osiągnięcie wieku emerytalnego i niepobieranie emerytury) i chcesz, aby ulga była stosowana już na bieżąco. Pracodawca, po otrzymaniu takiego oświadczenia, nie będzie pobierał zaliczek na podatek dochodowy od Twoich zarobków (do limitu 85 528 zł rocznie). Dzięki temu co miesiąc będziesz otrzymywać wyższe wynagrodzenie.

Jeśli nie złożysz oświadczenia u pracodawcy lub jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, ulgę możesz rozliczyć samodzielnie w swoim rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37). W takim przypadku, jeśli w ciągu roku płaciłaś lub płaciłeś zaliczki na podatek, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]