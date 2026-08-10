Poważna awaria od wtorku sparaliżowała kluczowe systemy ZUS (PUE, strona, aplikacja), uniemożliwiając tysiącom Polaków załatwianie spraw online.

ZUS oficjalnie potwierdził, że to efekt celowego ataku hakerskiego typu wolumetrycznego, który przeciążył serwery instytucji.

Atak, przeprowadzony z terytorium Polski, uniemożliwia dostęp do Platformy Usług Elektronicznych (PUE), przez którą załatwiasz większość spraw urzędowych.

Choć specjaliści ZUS intensywnie pracują nad przywróceniem działania, nie ma jeszcze konkretnego terminu usunięcia awarii.

Paraliż w ZUS. Co się stało i dlaczego nic nie działa?

We wtorek, 14 maja 2026 roku, krótko po godzinie 9:00, przestały działać kluczowe systemy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Użytkownicy próbujący wejść na stronę zus.pl widzą komunikat o błędzie. Problemy dotyczą również aplikacji mobilnej mZUS oraz, co najważniejsze, Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To właśnie przez PUE Polacy załatwiają większość spraw urzędowych – od składania wniosków o świadczenia, po sprawdzanie składek czy zwolnień lekarskich.

Problem potwierdził w rozmowie z mediami rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Karol Poznański. Potężna awaria ZUS, która rozpoczęła się we wtorek rano, uniemożliwiła tysiącom Polaków załatwienie spraw urzędowych przez internet. Niedostępność usług jest więc szczególnie dotkliwa dla osób, które właśnie teraz muszą złożyć ważne dokumenty lub sprawdzić status swoich świadczeń.

ZUS potwierdza: to był atak. Czym są ataki wolumetryczne?

Początkowo nie było jasne, co jest przyczyną problemów. Jednak ZUS szybko wydał komunikat, w którym wyjaśnił powody paraliżu. „Z uwagi na ataki wolumetryczne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej obserwujemy czasową niedostępność strony zus.pl” – czytamy w oświadczeniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oficjalnym komunikacie potwierdził, że to celowy atak hakerski na ZUS, a nie zwykła usterka techniczna.

Co to właściwie oznacza? Atak wolumetryczny to jedna z najprostszych, ale i najskuteczniejszych metod paraliżowania serwisów internetowych. Wyobraź sobie, że do małych drzwi próbuje wejść naraz ogromny tłum. Nikt nie może się przecisnąć i powstaje zator. Dokładnie tak działa ten atak – serwery ZUS zostały zalane gigantyczną ilością fałszywego ruchu, przez co nie są w stanie obsłużyć zapytań prawdziwych użytkowników. Infrastruktura po prostu się "zapchała". Co ciekawe, ZUS podkreśla, że atak został przeprowadzony z terytorium Polski.

Kiedy ZUS znów zacznie działać? Co robić w tej sytuacji?

Na to pytanie na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Rzecznik ZUS Karol Poznański zapewnia, że specjaliści pracują nad rozwiązaniem problemu.

Nasz dział IT pracuje nad usunięciem awarii. Będziemy się starali przywrócić dostępność strony najszybciej, jak to będzie możliwe – powiedział Karol Poznański.

Na ten moment nie podano jednak żadnego konkretnego terminu. Dla wielu osób problem, że PUE ZUS nie działa, oznacza brak możliwości złożenia ważnych dokumentów czy sprawdzenia statusu świadczenia. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest uzbrojenie się w cierpliwość i próba logowania w późniejszych godzinach. Warto śledzić oficjalne kanały ZUS w mediach społecznościowych, gdzie prawdopodobnie pojawią się najnowsze informacje o postępach w usuwaniu awarii.

[AKTUALIZACJA]

Po godz. 12:00 rzecznik Zakładu przekazał, że systemy ZUS działają już bez zakłóceń. - Zakończyły się utrudnienia z funkcjonowaniem strony zus.pl oraz platformy PUE/eZUS w związku z atakiem wolumetrycznym DDoS, do którego doszło w poniedziałek przed południem - poinformował PAP rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Karol Poznański.

Problemy z dostępem do strony ZUS oraz platformy PUE/eZUS pojawiły się po godz. 9:00. Jak informował rzecznik ZUS, są one związane z atakiem wolumetrycznym DDoS. - Jego głównym celem jest przeciążenie zasobów sieciowych takich jak serwery, rutery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Nasze IT cały czas pracuje nad rozwiązaniem tego problemu - wyjaśnił Poznański.

⚠️ Obserwujemy ataki wolumetryczne na naszą stronę internetową. Z tego powodu jest czasowo niedostępna.To rodzaj cyberataku, w którym dochodzi do przeciążenia strony internetowej ogromną ilością ruchu.Przepraszamy za utrudnienia.— ZUS (@zus_pl) August 10, 2026

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