Polacy chcą kupować od rolnika, ale nie mają gdzie. Lokalne jedzenie znika z rynku

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-03 18:30

Świeże warzywa od rolnika, swojskie wędliny i pachnące pieczywo? Polacy coraz częściej szukają właśnie takich produktów i są gotowi zapłacić za nie więcej. Problem w tym, że lokalna żywność staje się coraz trudniej dostępna. Rolników sprzedających bezpośrednio ubywa, a targowisk jest za mało. Eksperci alarmują: bez zmian konsumenci mogą zostać skazani na zakupy wyłącznie w wielkich sieciach.

Świeże warzywa w skrzynkach na targowisku. O problemach z dostępem do lokalnej żywności przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Gmina Brody / Facebook Świeże warzywa i owoce prosto od rolnika w gminie Brody! Rusza nowe targowiska regionalne. Znamy lokalizacje i datę otwarcia

Swojskie jedzenie jest lepsze

Jeszcze niedawno wydawało się, że dla Polaków liczy się tylko niska cena. Najnowsze badania pokazują jednak coś zupełnie innego.

Aż 78 proc. osób deklaruje, że jest gotowych dopłacić za żywność lepszej jakości, a 76 proc. chciałoby kupować produkty bezpośrednio od rolników.

Jakość wygrywa z promocją

Choć dyskonty wciąż przyciągają tłumy, to nie one budzą największe zaufanie klientów. Najlepiej oceniane są targowiska i bazary, które kojarzą się ze świeżością, smakiem i lokalnym pochodzeniem produktów.

Co ciekawe, nawet osoby w trudniejszej sytuacji finansowej deklarują gotowość do wydania większych pieniędzy na lepszą żywność.

Rolnicy mają coraz trudniej

Problem polega na tym, że lokalnych produktów jest coraz mniej. Małe gospodarstwa przegrywają z wielkimi producentami, a rosnące koszty sprawiają, że wielu rolników rezygnuje ze sprzedaży bezpośredniej.

– Mieszkańcy tracą dostęp do świeżej, polskiej żywności wysokiej jakości, a rolnikom coraz trudniej się utrzymać – alarmują przedstawiciele branży.

Chcą kupować, ale nie mają gdzie

Blisko jedna czwarta Polaków przyznaje, że chciałaby kupować bezpośrednio od producentów, ale nie wie, gdzie ich znaleźć. Tylko 23 proc. mieszkańców ma targowisko w odległości krótkiego spaceru od domu.

Eksperci podkreślają, że potrzebne są nowe bazary, lepsza infrastruktura i wsparcie samorządów. Takie działania podejmują już m.in. Kraków i Rzeszów.

Lokalna żywność to bezpieczeństwo

Coraz częściej mówi się, że lokalna żywność to nie tylko kwestia smaku, ale także bezpieczeństwa kraju. Krótkie łańcuchy dostaw mają chronić przed skutkami kryzysów i problemów na światowych rynkach.

Zdaniem analityków Polacy wysyłają jasny sygnał: chcą kupować od lokalnych producentów. Teraz piłka jest po stronie władz i samorządów, które muszą stworzyć warunki, by dobra, polska żywność nie stała się towarem luksusowym.

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