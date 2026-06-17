Gigant nie wytrzymał presji rynku

Pizza Hut, jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci pizzerii na świecie, przechodzi w nowe ręce. Amerykański koncern Yum! Brands poinformował o sprzedaży wszystkich lokali oraz praw do słynnej marki za łączną kwotę 2,7 miliarda dolarów.

Po kilku tygodniach negocjacji podpisano dwie odrębne umowy. Działalność Pizza Hut poza Chinami kontynentalnymi przejmie fundusz inwestycyjny LongRange Capital, który zapłaci 1,5 miliarda dolarów. Z kolei biznes w Chinach trafi do spółki Yum! China za 1,2 miliarda dolarów.

Finalizacja transakcji ma nastąpić w trzecim kwartale tego roku, o ile zgodę wydadzą odpowiednie urzędy i regulatorzy.

Restrukturyzacja nie uratowała słynnej sieci

Jeszcze kilka miesięcy temu właściciel Pizza Hut próbował ratować sytuację. Plan zakładał zamknięcie setek najmniej rentownych restauracji – około 250 w Stanach Zjednoczonych oraz 70 w Wielkiej Brytanii.

Na koniec 2025 roku sieć liczyła około 19 tysięcy lokali na całym świecie. Prawie 4 tysiące działały w Chinach, które są dla marki jednym z najważniejszych rynków.

Mimo działań naprawczych firma nie zdołała wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Ostatecznie zarząd uznał, że sprzedaż całej marki będzie najlepszym rozwiązaniem.

– Pod kierownictwem nowych właścicieli Pizza Hut będzie dobrze przygotowana do dalszego rozwoju – przekonuje prezes Yum! Brands Chris Turner.

Konkurenci nie dali jej spokoju

Eksperci wskazują, że Pizza Hut od lat przegrywała walkę o klientów z rywalami. Coraz większą popularność zdobywały sieci takie jak Domino's, Papa John's czy Little Caesars.

Dodatkowo prawdziwą rewolucję wywołały aplikacje do zamawiania jedzenia. Klienci otrzymali setki nowych możliwości wyboru, a dominacja dawnych gigantów zaczęła szybko słabnąć.

Neil Saunders z firmy GlobalData nie ma wątpliwości. Jego zdaniem Pizza Hut od dawna była najsłabszym ogniwem w portfolio Yum! Brands. Jak podkreśla, przywrócenie marce dawnej pozycji wymagałoby ogromnych inwestycji i wielu lat cierpliwości.

Od pożyczki od mamy do światowego imperium

Historia Pizzy Hut zaczęła się w 1958 roku w amerykańskim Wichita w stanie Kansas. Dwaj bracia postanowili otworzyć własną pizzerię, pożyczając od matki zaledwie 600 dolarów.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Przez kolejne dekady marka rosła w błyskawicznym tempie i podbiła świat. W 1977 roku Pizza Hut została przejęta przez PepsiCo, a dwadzieścia lat później trafiła do nowo utworzonego koncernu Yum! Brands.

Teraz rozpoczyna się kolejny rozdział w historii legendarnej sieci. Analitycy rynku i miłośnicy legendarnej marki zadają sobie pytanie czy nowi właściciele zdołają przywrócić Pizza Hut dawny blask?

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