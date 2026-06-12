Ruszył sezon na polskie owoce

Pierwsze krajowe owoce jagodowe pojawiły się już na rynku hurtowym w Broniszach pod Warszawą. To dobra wiadomość dla smakoszy sezonowych przysmaków, którzy od miesięcy czekali na polskie borówki, porzeczki czy agrest.

Niestety, początek sezonu oznacza także wysokie ceny.

Borówki i porzeczki już są. Ceny przyprawiają o zawrót głowy

Jak informuje ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera, do sprzedaży trafiły pierwsze owoce uprawiane pod tunelami. Wśród nich są jagoda kamczacka, borówka wysoka, czerwona i czarna porzeczka oraz agrest.

Za kilogram jagody kamczackiej trzeba obecnie zapłacić około 40 zł. Jeszcze droższa jest borówka wysoka, której cena sięga 45 zł za kilogram. Prawdziwym rekordzistą są jednak porzeczki. Zarówno czerwone, jak i czarne kosztują nawet 60 zł za kilogram. Agrest wyceniany jest na około 40 zł.

W praktyce większość tych owoców sprzedawana jest w małych opakowaniach po 250 gramów, co nieco łagodzi szok cenowy przy kasie.

Polacy pokochali „superowoce”

Borówki, jagoda kamczacka czy porzeczki zaliczane są do tzw. superfoods, czyli produktów bogatych w witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Ich popularność z roku na rok rośnie.

Rolnicy odpowiadają na zainteresowanie klientów i zwiększają powierzchnię upraw. Szczególnie szybko rozwija się produkcja borówki amerykańskiej, która w szczycie sezonu jest znacznie tańsza niż obecnie.

Ceny truskawek zależne od pogody

Dużym zainteresowaniem cieszą się także truskawki. Ich ceny zmieniają się jednak niemal z dnia na dzień. Wszystko przez kapryśną pogodę.

Deszcze utrudniają zbiory, a chłodne noce spowalniają dojrzewanie owoców. Jak podkreśla ekspert, zdarzało się już, że truskawki kosztowały 7 zł za kilogram, by następnego dnia podrożeć nawet do 10–13 zł.

Sadownicy boją się o czereśnie

Na rynku pojawiły się już pierwsze krajowe czereśnie odmian Burlat i Kasandra. W zależności od wielkości owoców ich ceny wahają się od 10 do 25 zł za kilogram.

Sadownicy z niepokojem obserwują jednak prognozy pogody. Intensywne opady mogą doprowadzić do pękania dojrzewających owoców, a tym samym ograniczyć tegoroczne zbiory.

W sprzedaży są również czereśnie sprowadzane z Grecji i Serbii. Za najładniejsze i największe owoce trzeba zapłacić nawet 22 zł za kilogram.

Tanieją warzywa. Pomidory już po 3 zł za kilogram

W przeciwieństwie do owoców, coraz lepiej wygląda sytuacja na rynku warzyw. Podaż rośnie, a ceny spadają.

Polskie pomidory można kupić już za około 3 zł za kilogram. Ogórki gruntowe z upraw tunelowych kosztują około 5 zł za kilogram. Wyraźnie potaniała także fasolka szparagowa, której cena spadła z 25 zł do 12–15 zł za kilogram.

Na straganach pojawiły się również młode buraki, marchew i selery z tegorocznych zbiorów. To znak, że sezon na krajowe warzywa nabiera rozpędu.

Musisz to zobaczyć! W Warszawie stanął truskawkomat. Owoce prosto z krzaka o każdej porze dnia i nocy!