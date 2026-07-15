Polskie "czarne złoto" niemal niedostępne! Za ten owoc trzeba zapłacić fortunę

Tegoroczne upały drastycznie ograniczyły zbiory czarnej porzeczki, przez co jest ona niemal niedostępna na targowiskach.

Ceny czarnej porzeczki poszybowały w górę, osiągając nawet 25-35 zł za kilogram, a dla producentów to nadal może być za mało.

Miłośnicy domowych przetworów mają poważny problem ze znalezieniem większych partii owoców, a ich dostępność jest bardzo ograniczona.

Eksperci rynku nie przewidują poprawy sytuacji; większe dostawy czarnej porzeczki są w tym sezonie mało prawdopodobne.

Czarna porzeczka znika z targów

Czarna porzeczka pojawia się na targowiskach w bardzo ograniczonych ilościach, a znalezienie większej partii owoców graniczy z cudem. Powodem są wysokie temperatury, które mocno odbiły się na kondycji plantacji i znacząco zmniejszyły tegoroczne zbiory.

Jak opisuje "Fakt", przekonał się o tym mieszkaniec Warszawy, który chciał kupić około 10 kg owoców do przygotowania przetworów. Na jednym ze stoisk znalazł jedynie około 2 kg czarnej porzeczki, sprzedawanej po 24 zł za kilogram.

- "Pani na stoisku dała mi numer telefonu do swojej mamy i kazała dzwonić w tygodniu, żeby dowiedzieć się, czy uda się nazbierać jeszcze kilka kilogramów. Mam zadzwonić około wtorku. Wtedy okaże się, czy w ogóle coś będzie i ile to będzie kosztowało" - relacjonuje rozmówca "Faktu".

Ceny czarnej porzeczki rosną z powodu małych zbiorów

Problemy z dostępnością są widoczne nie tylko na lokalnych targowiskach. Sprzedawcy zwracają uwagę, że na rynku hurtowym w Broniszach ceny były wyjątkowo wysokie.

"Żeby zarobić, to musiałbym po 80 zł sprzedawać, a kto to za tyle kupi?" - wspomina pan Michał.O sytuacji na rynku mówi także Maciej Kmera z rynku hurtowego w Broniszach. Jak podkreśla, choć chwilowo owoców pojawiło się nieco więcej, nie należy spodziewać się większych dostaw.

"Dziś (13 lipca) wyjątkowo było jej więcej, a ceny wynosiły od 25 zł za kilogram za porzeczkę sprzedawaną luzem w łubiankach do 35 zł za kilogram owoców konfekcjonowanych i sortowanych w opakowaniach po 250 gramów. Raczej nie ma co liczyć na większe ilości. To wynik 'ugotowania' plantacji przez upały" - wyjaśnia "Faktowi" ekspert.

Właściwości czarnej porzeczki doceniają dietetycy

Niewielka podaż sprawia, że owoce błyskawicznie znikają ze stoisk. Czarna porzeczka jest ceniona nie tylko za intensywny smak, ale również za wysoką zawartość witaminy C – około 190 mg w 100 g. Dostarcza także witamin z grupy B, witaminy E, beta-karotenu oraz minerałów, takich jak potas, magnez, wapń, żelazo i cynk. Owoce zawierają również antocyjany i flawonoidy, czyli silne przeciwutleniacze. Zwraca się także uwagę na ich potencjalne znaczenie dla kobiet w okresie menopauzy dzięki obecności naturalnych fitoestrogenów.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]