Rząd Tuska przygotowuje rewolucyjne rozwiązanie, które może umorzyć setki milionów złotych starych długów Polaków wobec ZUS.

Blisko 7100 płatników może liczyć na automatyczne zniknięcie nawet 315 milionów złotych zaległości, o ile powstały przed 1999 rokiem i nie są zabezpieczone hipoteką.

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Rząd szykuje rozwiązanie, które może zakończyć ciągnące się od ponad ćwierć wieku sprawy dotyczące długów wobec ZUS. We wtorek Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada on umorzenie części należności powstałych jeszcze przed reformą systemu emerytalnego, czyli przed 1 stycznia 1999 roku.

Skala jest niemała. Według Oceny Skutków Regulacji na kontach około 7100 płatników widnieje zadłużenie szacowane łącznie na około 315 mln zł. Państwo chce zrezygnować z dalszego dochodzenia tych pieniędzy przede wszystkim dlatego, że po tylu latach odzyskanie znacznej części należności jest bardzo mało prawdopodobne, a dalsza egzekucja generuje koszty.

ZUS umorzy stare długi. Chodzi o 315 mln zł

Projekt nie zakłada jednak powszechnego kasowania zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umorzenie ma dotyczyć należności powstałych przed 1 stycznia 1999 r., których spłata nie została zabezpieczona hipoteką. Resort pracy wskazuje, że skuteczność odzyskiwania tych pieniędzy jest dziś niewielka. W ostatnich latach wpływy z egzekucji należności za okres sprzed 1999 roku wynosiły około 4 mln zł rocznie. Co więcej, znaczna część odzyskiwanych kwot dotyczy należności pochodnych, a nie spłaty samego długu głównego.

Rachunek przedstawiony przez projektodawców pokazuje, dlaczego rząd chce zamknąć te sprawy. Gdyby ZUS przez kolejne 10 lat nadal próbował odzyskiwać stare zaległości, koszty działań miałyby wynieść około 135 mln zł. Przewidywane wpływy w tym samym okresie oszacowano natomiast na zaledwie 13,9 mln zł.

Umorzenie bez wniosku. ZUS nie będzie wydawał decyzji

Dla osób objętych nowymi przepisami szczególnie istotny jest sposób przeprowadzenia całej operacji. Projekt przewiduje, że długi zostaną umorzone z mocy prawa. ZUS nie będzie więc musiał wydawać osobnych decyzji w każdej z tysięcy spraw.

Oznacza to również, że płatnik nie będzie musiał składać wniosku o umorzenie należności. Autorzy projektu przekonują, że automatyczny mechanizm pozwoli uniknąć dodatkowej biurokracji i opóźnień związanych z realizacją ustawy.

Przewidziano jednak nietypowe rozwiązanie dla osób, które z jakiegoś powodu nie będą chciały skorzystać z umorzenia. Płatnik będzie mógł z niego zrezygnować, składając odpowiednie oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie wszystkie długi wobec ZUS znikną. Jest ważny wyjątek

Projekt wyznacza wyraźną granicę. Umorzenie nie obejmie należności zabezpieczonych hipoteką. Według danych zawartych w OSR takie zadłużenie dotyczy około 3,8 tys. płatników. Powód jest czysto ekonomiczny. W przypadku hipoteki ZUS nadal ma realne zabezpieczenie wierzytelności w postaci majątku dłużnika. Zdaniem projektodawców istnieje więc możliwość odzyskania tych pieniędzy i nie ma podstaw, aby obejmować je planowanym umorzeniem.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]