GIS ostrzega przed niebezpieczną partią napoju. Pilne wycofanie ze sprzedaży

Kupno ulubionego napoju może okazać się ryzykownym zakupem. Główny Inspektorat Sanitarny właśnie wydał pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące jednego z popularnych napojów herbacianych. Decyzja ta zapadła po tym, jak do Państwowej Inspekcji Sanitarnej napłynęły liczne skargi od konsumentów. Zgłoszenia dotyczyły niezwykłych i niepokojących zmian w produkcie, które mogą świadczyć o jego złej jakości i potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia.

Mowa o napoju herbacianym ARIZONA ORGINAL GREEN TEA WITH HONEY o pojemności 450 ml w butelkach PET. Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Sanitarną potwierdziła obawy zgłaszane przez klientów.

W kilku butelkach z tej samej partii wykryto znaczące nieprawidłowości organoleptyczne. Chodziło przede wszystkim o zmieniony, bezbarwny kolor cieczy, który odbiegał od normy, a także o wyczuwalny nieprzyjemny chemiczny zapach.

Dodatkowo, osoby, które spożyły napój, opisywały go jako posiadający piekący, gorzkawy smak, co jednoznacznie wskazywało na problem z produktem.

Producent reaguje. Wycofanie z rynku w toku

W obliczu tych niepokojących odkryć, firma AriZona Europe Cooperatief U.A., będąca producentem napoju, podjęła natychmiastową decyzję o wycofaniu kwestionowanej partii z obrotu. Jest to standardowa procedura w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla konsumentów. Dystrybutor produktu w Polsce, firma BevGroup Sp. z o.o. z Marek, natychmiastowo wszczął procedurę wycofywania. Firma sporządziła szczegółową listę dystrybucji i poinformowała swoich klientów – sieci handlowe i sklepy – o konieczności usunięcia towaru z półek.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na bieżąco monitorują cały proces wycofywania produktu. Ich zadaniem jest upewnienie się, że wszystkie partie, w których stwierdzono nieprawidłowości, zostaną skutecznie usunięte z obiegu, a konsumenci będą mieli zapewnione bezpieczeństwo. Cały proces ma na celu minimalizację ryzyka dotarcia wadliwego napoju do dalszych klientów i ochronę ich zdrowia.

Co zrobić, jeśli masz ten napój?

Jeśli posiadasz w swoim domu wspomniany napój herbaciany, Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby pod żadnym pozorem go nie spożywać. Ważne jest, by sprawdzić numer partii na opakowaniu, aby upewnić się, czy dotyczy cię to ostrzeżenie. Klienci, którzy zakupili produkt objęty wycofaniem, mają prawo zwrócić go do miejsca zakupu. Sprzedawcy są zobowiązani do przyjęcia towaru i zwrócenia pełnej kwoty pieniędzy, nawet bez paragonu, jeśli możliwe jest udowodnienie zakupu w danym sklepie.

Pamiętaj, aby zawsze zachować czujność przy zakupie produktów spożywczych i reagować na wszelkie nietypowe zmiany w ich wyglądzie, zapachu czy smaku. Szybka reakcja konsumentów jest kluczowa dla bezpieczeństwa publicznego i pozwala organom kontroli działać sprawnie.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: ARIZONA ORGINAL GREEN TEA WITH HONEY 450 ml PET

Numer partii: LOT0409

Najlepiej spożyć przed końcem: 31.10.2027

Producent: AriZona Europe Cooperatief U.A. PO Box15678 1001 ND, Amsterdam, Niderlandy

Dystrybutor: BevGroup Sp. z o.o., ul. Okólna 45, 05-270 Marki

Zalecenia: Nie należy spożywać wskazanej partii produktu. Można zwrócić produkt do miejsca zakupu.

Te produkty zostały wycofane ze sprzedaży

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