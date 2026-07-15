Wojny coraz bliżej naszych portfeli

Choć walki toczą się setki, a czasem tysiące kilometrów od Polski, wielu mieszkańców naszego kraju uważa, że ich skutki mogą szybko dotrzeć do domowych budżetów.

Z badania „Banking on Banks 2026. Usługi finansowe w czasach niepewności” wynika, że 53 proc. Polaków spodziewa się, iż konflikt na Bliskim Wschodzie będzie miał istotny wpływ na ich finanse. Niewiele mniej, bo 46 proc., wskazuje na trwającą wojnę w Ukrainie.

Geopolityka budzi największy niepokój

Aż 76 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja międzynarodowa negatywnie wpłynie na ich sytuację finansową. To najwyższy wynik spośród wszystkich badanych krajów Europy objętych analizą.

Eksperci zwracają uwagę, że Polacy szczególnie mocno odczuwają skutki wydarzeń za wschodnią granicą. Nic dziwnego gdyż wojna w Ukrainie trwa tuż obok naszego kraju i od lat wpływa na ceny energii, paliw czy żywności.

Inflacja nadal straszy Polaków

Choć inflacja nie jest już tak wysoka jak kilka lat temu, nadal pozostaje jednym z głównych źródeł niepokoju.

Rosnących kosztów życia obawia się 48 proc. respondentów. Wielu Polaków wciąż pamięta okres gwałtownych podwyżek cen i nie jest przekonanych, że problem został całkowicie rozwiązany.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób uważnie planuje wydatki i szuka sposobów na oszczędzanie.

Hakerzy i oszuści budzą coraz większy strach

Nie tylko wojny i drożyzna niepokoją Polaków. Ogromne obawy budzi również cyberprzestępczość.

Aż 71 proc. respondentów uważa, że oszustwa finansowe stają się coraz większym problemem. Jeszcze więcej osób dostrzega zagrożenie dla całej Europy. Według badania 73 proc. Polaków jest przekonanych, że ryzyko cyberataków jest dziś większe niż przed rokiem.

Dwie trzecie ankietowanych obawia się zagranicznych cyberataków, a tyle samo wskazuje na zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, która może być wykorzystywana do tworzenia coraz bardziej wyrafinowanych oszustw.

Polacy zaciskają pasa

Rosnąca niepewność sprawia, że wiele osób szuka sposobów na ochronę swoich finansów.

Najczęściej Polacy polują na promocje i rabaty. Taką strategię wybiera co piąty ankietowany. Kolejne 19 proc. ograniczyło kwoty odkładane na oszczędności, a 18 proc. przyznaje, że musiało sięgnąć po wcześniej zgromadzone pieniądze, by pokryć codzienne wydatki.

To pokazuje, że wiele rodzin nadal ostrożnie zarządza domowym budżetem.

Mimo wszystko patrzymy w przyszłość z nadzieją

Mimo licznych zagrożeń Polacy nie należą do największych pesymistów w Europie.

Tylko 24 proc. badanych obawia się pogorszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższego roku. Co więcej, zaledwie 23 proc. spodziewa się, że pod koniec miesiąca będzie im zostawało mniej pieniędzy niż obecnie.

Co czwarty ankietowany twierdzi nawet, że w ostatnim roku nie odczuł większej presji finansowej. To najlepszy wynik spośród wszystkich krajów objętych badaniem.

Polacy wierzą w rozwój gospodarki

Badanie pokazuje również, że mieszkańcy naszego kraju dostrzegają znaczenie sektora finansowego dla gospodarki.

Aż 64 proc. respondentów uważa, że usługi finansowe wspierają rozwój Polski. Z kolei 67 proc. jest zdania, że Europa powinna budować własne, niezależne zaplecze finansowe i ograniczać zależność od instytucji spoza kontynentu.

Zdaniem analityków Polacy z niepokojem obserwują wydarzenia na świecie. Wojny, cyberataki i gospodarcza niepewność budzą obawy, ale jednocześnie wielu z nas nadal wierzy, że domowe finanse uda się utrzymać pod kontrolą.

WOJNA NA UKRAINIE JEST SKRAJNA!