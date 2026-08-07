Tyle możemy zapłacić za benzynę już w przyszłym tygodniu. Są nowe prognozy

Spadające ceny ropy na światowych rynkach zwiastują dobre wieści dla kierowców, którzy mogą wkrótce odczuć ulgę przy dystrybutorach.

Analitycy e-petrol.pl prognozują znaczące obniżki, wskazując, że benzyna ma szansę spaść poniżej 7 zł za litr, a diesel poniżej 8 zł.

Sprawdź, kiedy możemy spodziewać się tych zmian i jakie czynniki mogą jeszcze wpłynąć na ostateczne ceny paliw w Polsce.

Ceny paliw mogą spaść. Ropa już tanieje

Na światowym rynku ropy zrobiło się spokojniej. Jak informuje Radio ESKA, mimo wcześniejszych zapowiedzi Stany Zjednoczone nie przeprowadziły zmasowanego ataku na Iran. Rynek zareagował spadkiem notowań surowca.

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Baryłka ropy kosztuje obecnie około 80 dolarów. Jeśli ten kierunek się utrzyma, niższe ceny powinny w najbliższych dniach zacząć być coraz bardziej widoczne także na polskich stacjach. Największej przeceny można spodziewać się w przypadku benzyny.

„Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy i jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.” – mówi Radiu ESKA Magdalena Robak, analityczka e-petrol.pl.

Benzyna poniżej 7 zł. Diesel poniżej 8 zł?

Dla kierowców oznaczałoby to wyraźną zmianę po okresie wysokich cen paliw. Według prognoz w przyszłym tygodniu na części stacji benzyna może kosztować mniej niż 7 zł za litr, a olej napędowy zejść poniżej poziomu 8 zł.

Eksperci zaznaczają jednak, że rynek pozostaje bardzo wrażliwy na informacje napływające z Bliskiego Wschodu.

Wciąż nie ma porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie sytuacji wokół cieśniny Ormuz. Każda eskalacja mogłaby ponownie odbić się na notowaniach ropy, a w konsekwencji także na cenach przy dystrybutorach.

Rząd zdecyduje się na dodatkową obniżkę?

Do tego dochodzą decyzje w kraju. Jak podaje Radio ESKA, rząd nie przesądził jeszcze, czy na ostatnie dwa tygodnie wakacji zostaną wprowadzone rozwiązania, które dodatkowo obniżyłyby ceny paliw.

Na razie kierowcom sprzyja przede wszystkim sytuacja na rynku ropy. Jeśli nie dojdzie do gwałtownej eskalacji na Bliskim Wschodzie, druga połowa sierpnia może przynieść wyraźnie tańsze tankowanie.

Materiał na podstawie informacji Radia ESKA. Materiał przygotował Michał Rawa.

Poniżej galeria zdjęć: Ceny paliwa na stacjach benzynowych z 16 lipca 2026 r.

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