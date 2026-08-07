Zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore staje się faktem po podpisaniu ustawy, znosząc podatek dochodowy od ich zarobków na morzu.

Armatorzy zyskują możliwość płacenia korzystniejszego podatku tonażowego zamiast CIT, co ma wzmocnić polską banderę, ale wymaga zgody Komisji Europejskiej.

Marynarze zyskają lepsze warunki pracy dzięki nowym obowiązkom armatorów, takim jak zapewnienie dostępu do internetu, odzieży roboczej i bezpłatnego wyżywienia.

Całość zmian ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego, przyciągnięcie specjalistów i uatrakcyjnienie polskiej bandery.

Zerowy PIT dla marynarzy to już nie obietnica

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, na którą od dawna czekała cała branża morska. Chodzi o rewolucyjne zmiany w podatkach, a przede wszystkim o zniesienie podatku dochodowego dla osób pracujących na morzu. To kluczowa informacja dla tysięcy Polaków zarabiających na życie na statkach.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek ustawę, która wprowadza zerowy PIT dla marynarzy oraz pracowników zatrudnionych na statkach obsługujących sektor offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już podlegały opodatkowaniu w Polsce. Jak tłumaczyło Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało projekt, celem jest przede wszystkim poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw żeglugowych i zatrzymanie specjalistów w kraju.

Jak podatek tonażowy ma wzmocnić polską banderę?

Ulga podatkowa dla załóg to nie wszystko. Ustawa wprowadza też fundamentalne zmiany dla samych firm. Najważniejszą z nich jest ułatwienie dostępu do podatku tonażowego. Co to w praktyce oznacza? Firmy żeglugowe zamiast płacić klasyczny podatek CIT, obliczany od dochodu, będą mogły wybrać ryczałt uzależniony od pojemności (tonażu) swoich statków. To rozwiązanie często jest znacznie korzystniejsze i bardziej przewidywalne.

Co ważne, z tej preferencji skorzystają nie tylko statki pływające pod polską banderą, ale także te zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowe przepisy dają przedsiębiorcom żeglugowym możliwość wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym zamiast klasycznego podatku dochodowego. Co więcej, obejmą nim nie tylko armatorów, ale również firmy zarządzające statkami, co ma dodatkowo uatrakcyjnić polski rynek.

Jest jednak jeden warunek. Zmiany te są formą pomocy publicznej, dlatego, jak zaznacza Ministerstwo Infrastruktury, ich wejście w życie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Dopiero po uzyskaniu zielonego światła z Brukseli firmy będą mogły realnie skorzystać z nowych zasad.

Więcej niż podatki. Nowe obowiązki dla armatorów

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa to nie tylko kwestie finansowe. Wprowadza ona również szereg zmian do ustawy o pracy na morzu, dostosowując polskie prawo do międzynarodowych standardów, w tym Konwencji o pracy na morzu. Dla marynarzy oznacza to poprawę warunków zatrudnienia.

Armatorzy będą mieli nowe, konkretne obowiązki. Chodzi między innymi o:

zapewnienie marynarzom dostępu do internetu na statku,

dostarczenie odpowiedniej odzieży roboczej,

zagwarantowanie bezpłatnego wyżywienia i wody pitnej o określonych standardach.

Ustawa rozwiązuje też absurdalny problem, z którym od lat borykali się armatorzy – zaopatrywanie statkowych apteczek. Dotychczasowe przepisy prawa farmaceutycznego bardzo to utrudniały. Nowe regulacje tworzą specjalny mechanizm, który pozwoli legalnie i bez barier kupować leki oraz wyroby medyczne niezbędne na morzu. Zmiany obejmują również doprecyzowanie zasad badań lekarskich oraz obowiązków armatora związanych z zabezpieczeniem finansowym na wypadek choroby marynarza.

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