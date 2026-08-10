W drugim kwartale 2026 roku przeciętne wynagrodzenie brutto spadło o 3,45% (ponad 329 zł) w porównaniu do poprzedniego kwartału, wynosząc 9233,13 zł i przerywając trend stałego wzrostu.

Mimo kwartalnego spadku, w ujęciu rocznym pensje wzrosły o 5,5% w porównaniu do drugiego kwartału 2025 roku, co oznacza, że nadal zarabiamy więcej niż rok temu.

Dane GUS o zarobkach obejmują około 10 milionów pracowników na umowach o pracę ze wszystkich sektorów, ale wykluczają osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Zrozumienie, kogo dotyczą statystyki i jak interpretować kwartalne spadki w kontekście rocznego wzrostu, jest kluczowe dla oceny realnej sytuacji finansowej Polaków.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce? GUS podaje nowe dane

Zimny prysznic dla wielu pracowników. Zamiast kolejnych podwyżek, drugi kwartał 2026 roku przyniósł spadek przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2026 r. wyniosło 9233,13 zł, jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Co to oznacza w praktyce? To kwota niższa o ponad 329 zł w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku, kiedy średnia pensja wynosiła rekordowe 9562,88 zł. Spadek kwartał do kwartału sięgnął więc 3,45 proc. To zauważalna zmiana, która przerywa trend ciągłego, dynamicznego wzrostu, do którego przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Choć pensje wciąż są na historycznie wysokim poziomie, ich tempo wzrostu wyraźnie osłabło.

Wynagrodzenia rok do roku: jest lepiej?

Chociaż kwartalny spadek może niepokoić, sytuacja wygląda inaczej, gdy spojrzymy na dane w szerszej perspektywie. Najnowsze dane GUS pokazują jednak, że w porównaniu z drugim kwartałem 2025 roku nasze pensje wzrosły o 5,5 proc. Oznacza to, że mimo chwilowego potknięcia, wciąż zarabiamy więcej niż rok temu o tej samej porze.

Warto też zwrócić uwagę na dane dotyczące samego sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Tutaj, według czerwcowych statystyk, przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9401,58 zł brutto. Był to wynik lepszy od prognoz analityków. Trzeba jednak pamiętać, że mógł on być nieco zawyżony przez jednorazowe, duże premie roczne wypłacone w KGHM, co mogło lekko zaburzyć ogólny obraz.

Kogo dotyczą dane GUS o zarobkach? To ważne wyjaśnienie

Gdy mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu, kluczowe jest zrozumienie, kogo tak naprawdę dotyczą te statystyki. Dane Głównego Urzędu Statystycznego o gospodarce narodowej są bardzo szerokie i obejmują:

blisko 10 milionów pracowników,

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

pracowników zarówno z sektora przedsiębiorstw (firmy z 10+ pracownikami), mniejszych firm, jak i z tzw. budżetówki.

Jest jednak duża grupa osób, których zarobki nie są wliczane do tej średniej. Statystyki GUS nie obejmują osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) ani osób samozatrudnionych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (B2B). To bardzo ważna informacja, ponieważ oznacza, że realne dochody wielu Polaków mogą znacząco różnić się od oficjalnej średniej krajowej.

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