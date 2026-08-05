W lutym 2026 r. średnia płaca zbliżyła się do 10 000 zł brutto, ale mediana wynagrodzeń, lepiej oddająca zarobki większości, była o 23% niższa (7690 zł).

W dużych przedsiębiorstwach (1000+ osób) mediana pensji sięgała 9146 zł, natomiast w najmniejszych (do 9 osób) wynosiła zaledwie 4806 zł (płaca minimalna).

10% najlepiej opłacanych pracowników zarabiało co najmniej 17 111 zł brutto, podczas gdy 10% najmniej zarabiających otrzymywało maksymalnie 4806 zł.

Mediana wynagrodzeń wzrosła o 7,3% rok do roku, jednak to właśnie ona, a nie średnia, pokazuje, dlaczego tak wielu Polaków wciąż "nie widzi" wysokich pensji.

Ile wynosi mediana wynagrodzeń w lutym 2026 roku?

GUS opublikował najnowszy raport o pensjach Polaków. Wynika z niego, że choć średnia krajowa wygląda imponująco, to nie oddaje ona zarobków większości z nas. W lutym przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9966 zł 32 gr brutto. Jednak kluczowa jest inna liczba.

Mediana to wartość, która dzieli pracowników na dwie równe grupy – połowa zarabia mniej, a połowa więcej. Jest znacznie lepszym wskaźnikiem tego, ile faktycznie trafia na konta, bo nie jest zawyżana przez pensje prezesów i najlepiej opłacanych specjalistów.

Według danych GUS, mediana wynagrodzeń w lutym 2026 roku wyniosła 7690 zł 82 gr brutto. Oznacza to, że jest niższa od przeciętnego wynagrodzenia o około 23 procent. To właśnie ta kwota pokazuje, ile zarabia „typowy” pracownik w naszym kraju.

Jak podaje urząd w swoim komunikacie:

"W lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 3,3 proc. w stosunku do stycznia 2026 r. oraz o 7,3 proc. w porównaniu do lutego 2025 r."

W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie rosło nieco wolniej w skali roku (o 6,4 proc.), co pokazuje, że płace w środku stawki gonią średnią, choć dystans wciąż jest bardzo duży.

TU SĄ NAJNIŻSZE PENSJE W POLSCE. ZAROBKI? ŚMIESZNE! TU MOŻNA SIĘ DOROBIĆ TYLKO GARBA!| KOMENTERY

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej, a gdzie najmniej?

Wysokość pensji zależy w dużej mierze od tego, gdzie pracujemy. Najnowszy raport GUS nie pozostawia złudzeń – wielkość firmy ma ogromne znaczenie.

Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w podmiotach zatrudniających 1000 lub więcej osób. Wyniosła ona aż 9146 zł 18 gr brutto. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w najmniejszych firmach, zatrudniających do 9 osób, gdzie mediana wyniosła zaledwie 4806 zł brutto, czyli równowartość płacy minimalnej.

Dane pokazują też niewielką, choć wciąż istniejącą, różnicę w zarobkach ze względu na płeć. Mediana dla mężczyzn wyniosła 7753 zł 52 gr, a dla kobiet 7631 zł 04 gr.

Zarobki w Polsce. Ile zarabia 10 proc. najlepiej opłacanych pracowników?

Raport GUS pokazuje też, jak duże są nierówności płacowe w Polsce. Wystarczy spojrzeć na zarobki 10 procent najlepiej i najsłabiej opłacanych pracowników.

W lutym 10 procent osób z najniższymi pensjami otrzymało wynagrodzenie nieprzekraczające 4806 zł brutto. Z drugiej strony, 10 procent najlepiej zarabiających pracowników mogło liczyć na pensję w wysokości co najmniej 17 111 zł brutto. Różnica jest więc ogromna.

Co więcej, co piąty pracownik w Polsce zarabiał mniej niż 5279 zł brutto. Z kolei próg 20 procent najlepiej opłacanych pracowników zaczynał się od kwoty 12 598 zł brutto. Jeśli twoje zarobki przekraczały wtedy 8820 zł, należałeś do 40 proc. najlepiej zarabiających w kraju. To pokazuje, że choć nagłówki o średniej krajowej mogą robić wrażenie, rzeczywistość płacowa dla milionów Polaków jest znacznie skromniejsza.

10