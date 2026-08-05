Rząd Donalda Tuska wstrzymuje decyzję o powrocie programu CPN, który obniżał ceny paliw, pozostawiając kierowców w niepewności.

Minister Motyka potwierdził, że uruchomienie CPN nie jest wykluczone, ale zależy od rynku i budżetu, a finalne rozstrzygnięcie poznamy w przyszłym tygodniu.

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Program CPN – Ceny Paliwa Niżej zakończył się wraz z końcem czerwca, ale temat jego powrotu wciąż pozostaje otwarty. W środę Miłosz Motyka, minister energii, przyznał w rozmowie w RMF FM, że w rządzie trwają rozmowy nad kolejnym pakietem dla kierowców. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.

Minister: CPN wraca? „Nie jest to wykluczone”

Szef Ministerstwa Energii został zapytany wprost, czy rząd planuje ponownie uruchomić program pozwalający obniżyć ceny paliw.

Rozmawiamy o tym programie. Nie jest to wykluczone. Natomiast będzie to zależało od sytuacji na rynkach, a z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej – powiedział Miłosz Motyka.

To oznacza, że kierowcy nadal muszą uzbroić się w cierpliwość. Choć temat powrotu CPN jest analizowany, rząd nie chce jeszcze przesądzać o jego uruchomieniu.

Decyzja dopiero w przyszłym tygodniu

Minister zapowiedział, że najbliższe dni będą kluczowe dla dalszych decyzji.

Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli powiedzieć, po analizie sytuacji bliższej temu terminowi, jak ta sytuacja na rynkach może się kształtować – stwierdził.

Oznacza to, że mimo rosnących oczekiwań kierowców rząd Donalda Tuska odkłada decyzję o ewentualnej pomocy na kolejne dni.

VAT na paliwo? Motyka wskazał swoje stanowisko

W rozmowie pojawił się także temat możliwego obniżenia podatku VAT na paliwa. Minister energii przyznał, że jako szef resortu byłby zwolennikiem takiego rozwiązania. Jednocześnie zaznaczył, że ostateczne decyzje w sprawach podatkowych należą do ministra finansów Andrzeja Domańskiego i będą zależeć od możliwości budżetu państwa.

Minister skrytykował weto prezydenta

Miłosz Motyka odniósł się również do możliwości finansowania działań osłonowych dla kierowców. W tym kontekście skrytykował decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy dotyczącej podatku od nadmiarowych zysków. Zdaniem ministra dodatkowe wpływy mogłyby wesprzeć działania ograniczające skutki wysokich cen paliw.

Z jednej strony mamy sytuację na Bliskim Wschodzie, a z drugiej fatalną decyzję pana prezydenta, kompletnie niczym nieuzasadnioną merytorycznie – mówił szef Ministerstwa Energii w RMF FM.

Hurtem taniej. Minister wskazał pierwszy pozytywny sygnał

Choć decyzji o powrocie CPN nadal nie ma, Miłosz Motyka zwrócił uwagę na sygnały płynące z rynku hurtowego. Jak podkreślił, ceny paliw oferowane przez Orlen w hurcie w ostatnich dniach zaczęły spadać, co w przyszłości może przełożyć się również na sytuację na stacjach. Minister zastrzegł jednak, że wiele zależy od wydarzeń międzynarodowych, przede wszystkim od sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Nie ma dzisiaj takiego analityka, który byłby w stanie wskazać dwa tygodnie do przodu – podsumował.

Minister uspokaja także ws. bezpieczeństwa energetycznego

W rozmowie pojawił się również temat rekordowych upałów i obaw o stabilność dostaw energii. Miłosz Motyka przekonywał, że mimo trudnej sytuacji hydrologicznej operator systemu elektroenergetycznego dysponuje narzędziami pozwalającymi utrzymać bezpieczeństwo dostaw.

Minister zwrócił uwagę, że Polska znajduje się obecnie w lepszej sytuacji niż część państw regionu. Jak podkreślił, podczas problemów z dostawami energii na Węgrzech krajowy system nie tylko zachował stabilność, ale eksportował energię za granicę.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]