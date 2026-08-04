Orlen obniża ceny paliw. To pierwsza taka decyzja od miesięcy

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-08-04 15:45

Orlen obniża ceny hurtowe paliw. To pierwsza taka korekta od miesięcy, która może wpłynąć na ceny paliw 2026 dla wszystkich kierowców. Decyzja dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, a jej efekty na stacjach możemy zobaczyć już wkrótce.

Oświetlona stacja paliw Orlen wieczorem. O obniżkach cen paliw przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: YazJazz/ CC BY-SA 4.0 Położona na dawnym odcinku Reichsautobahn Berlin–Stettin (dziś A6), wzniesiona w 1937 roku tuż za dawną granicą. Do dziś funkcjonuje jako stacja Orlen – pierwsza po wjeździe z Niemiec. Jest jedynym obiektem tego typu w regionie zachodniopomorskim i jednym z czterech ocalałych na świecie. Mimo że nie koliduje bezpośrednio z inwestycjami drogowymi, jej przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Planowana budowa drugiego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic oraz obwodnicy Kołbaskowa (lata 2025–2026) zakłada likwidację starego węzła Szczecin Zachód. Nowy węzeł powstanie kilkaset metrów dalej, odcinając stację od bezpośredniego dostępu z autostrady. Obiekt stanie się „ślepy” – niemożliwy do obsługi tranzytu, co grozi uznaniem go za nierentowny przez Orlen i ewentualną likwidacją. Miejski konserwator zabytków Michał Dębowski apeluje o wpis do rejestru i rewaloryzację, podkreślając unikatową wartość architektoniczną i krajobrazową. W 2025 roku trwały intensywne dyskusje; inwestycja drogowa (przekierowania ruchu na bypa
  • Orlen po raz pierwszy od wielu miesięcy obniżył hurtowe ceny paliw, przerywając dotychczasowy trend utrzymywania wyższych stawek.
  • Obniżka dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, choć skala zmian różni się w zależności od rodzaju paliwa.
  • Chociaż decyzja nie oznacza natychmiastowych spadków cen przy dystrybutorach, kierowcy mogą wkrótce zapłacić mniej za tankowanie.
  • Powodem korekty cen jest stabilizacja notowań ropy na światowych rynkach oraz korzystny kurs dolara.

Orlen tnie ceny hurtowe. Co to oznacza dla kierowców?

Po wielu miesiącach koncern paliwowy Orlen zdecydował się na ruch, na który czekało wielu kierowców. Jak informuje portal WNP, firma po raz pierwszy od dłuższego czasu wprowadziła obniżki w swoich cennikach hurtowych. To ważny sygnał dla całego rynku, który do tej pory przyzwyczaił nas raczej do utrzymywania stawek na wysokim poziomie.

Decyzja dotyczy cen, po jakich paliwo od koncernu kupują właściciele stacji benzynowych. Na razie zmiana nie przekłada się więc automatycznie na niższe kwoty, które widzimy na pylonach przy dystrybutorach. To jednak pierwszy i najważniejszy krok w kierunku potencjalnych obniżek dla klientów detalicznych. Zarówno cena benzyny, jak i oleju napędowego w hurcie poszła w dół, choć skala tych zmian jest różna dla obu rodzajów paliwa.

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Kiedy zobaczymy niższe ceny na stacjach paliw?

To kluczowe pytanie, jakie zadają sobie teraz kierowcy. Sama obniżka w hurcie to dopiero połowa drogi. Teraz ruch należy do właścicieli poszczególnych stacji paliw. To oni decydują, czy i w jakim stopniu przenieść niższy koszt zakupu na cenę końcową dla klienta.

Praktyka rynkowa pokazuje, że zmiany cen hurtowych zwykle docierają na stacje z kilkudniowym opóźnieniem. Właściciele muszą najpierw wyprzedać paliwo kupione jeszcze po starych, wyższych stawkach. Można się więc spodziewać, że jeśli sytuacja na rynku się utrzyma, pierwsze obniżki cen paliw 2026 na pylonach zobaczymy w ciągu kilku najbliższych dni. Warto jednak pamiętać, że ostateczna cena zależy od marży konkretnej stacji, jej lokalizacji i polityki cenowej. Nie ma więc gwarancji, że obniżka będzie identyczna w całym kraju.

Nagła zmiana polityki cenowej koncernu nie jest przypadkowa. Jak zwracają uwagę analitycy portalu wnp.pl, za obniżką stoją przede wszystkim czynniki globalne. Ceny paliw w hurcie są mocno uzależnione od trzech głównych elementów: notowań ropy naftowej na światowych giełdach, kursu dolara amerykańskiego (w którym handluje się ropą) oraz sytuacji na rynku paliw gotowych w Europie.

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