Pilny alert ws. prądu w całej Polsce! Zacznie się o 17:00 i potrwa dwie godziny

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły we wtorek alert energetyczny (okres przywołania) w godz. 17:00-19:00, reagując na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na prąd z powodu upałów.

Okres przywołania to uruchomienie "polisy ubezpieczeniowej" systemu, mobilizujące elektrownie i dużych odbiorców do stabilizacji sieci i uniknięcia przerw w dostawach.

Upały stanowią podwójne wyzwanie dla energetyki: zwiększają zużycie prądu (np. klimatyzatory) i jednocześnie obniżają sprawność samych elektrowni.

Mimo że dla zwykłego obywatela nie ma ograniczeń, eksperci przewidują, że takie alerty będą częstsze, co podkreśla pilną potrzebę inwestycji w sieć i nowe źródła energii.

Nagły alert PSE. Ogłoszono okres przywołania na rynku mocy

Krajowy operator systemu przesyłowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), podjął w ostatni wtorek kluczową decyzję. Jak poinformowała spółka, w godzinach szczytowego zapotrzebowania, czyli między 17:00 a 19:00, w całym kraju obowiązywał okres przywołania na rynku mocy. To specjalne narzędzie, po które operator sięga, gdy bilansowanie systemu staje się wyjątkowo trudne. Najczęściej przyczyną są ekstremalne warunki pogodowe, takie jak obecna fala upałów, która napędza zużycie prądu do rekordowych poziomów. To już drugi taki przypadek w ostatnim czasie – poprzedni alert tego typu miał miejsce pod koniec czerwca.

Co to jest rynek mocy i dlaczego go potrzebujemy?

Rynek mocy można porównać do polisy ubezpieczeniowej dla całego systemu energetycznego. W jego ramach elektrownie i elektrociepłownie otrzymują wynagrodzenie nie tylko za prąd, który faktycznie sprzedają, ale przede wszystkim za samą gotowość do jego dostarczenia na żądanie operatora. Z drugiej strony, niektórzy duzi odbiorcy, jak huty czy zakłady chemiczne, dostają pieniądze za zobowiązanie się do szybkiego ograniczenia swojego zużycia w krytycznym momencie. Okres przywołania to właśnie ten moment, gdy „polisa” jest aktywowana. W praktyce okres przywołania to sygnał dla elektrowni, by pracowały na pełnych obrotach, a dla dużych odbiorców, jak fabryki czy huty, by ograniczyły swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dzięki temu PSE jest w stanie zbilansować rosnący popyt z dostępną podażą i utrzymać stabilność sieci, chroniąc nas przed blackoutem.

Upały to test dla sieci. Jakie są prawdziwe zagrożenia?

Decyzja PSE nie jest zaskoczeniem. Upały, które od kilku dni przechodzą przez Polskę, to dla energetyki podwójne wyzwanie. Po pierwsze, gwałtownie rośnie zużycie prądu przez miliony klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych. Po drugie, wysokie temperatury obniżają sprawność samych elektrowni, a także mogą utrudniać ich chłodzenie z powodu niskiego stanu wód w rzekach. Jeszcze w poniedziałek PSE zapewniało, że system jest dobrze przygotowany i dysponuje wymaganymi rezerwami. Jednocześnie spółka nie wykluczała, że sięgnięcie po mechanizmy rynku mocy będzie konieczne. Wtorkowa decyzja potwierdziła ten scenariusz.

Czy takie sytuacje będą się powtarzać?

Choć sytuacja była napięta, nie było powodów do paniki. Dla przeciętnego Kowalskiego ogłoszenie okresu przywołania nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami w dostawach prądu. Jest to jednak wyraźny sygnał, że nasz system energetyczny pracuje na granicy swoich możliwości. Choć sytuacja jest napięta, uruchomienie rynku mocy to dowód, że mechanizmy bezpieczeństwa działają, a ich celem jest właśnie uniknięcie niekontrolowanych przerw w dostawach prądu dla zwykłych obywateli. Eksperci są zgodni: w związku ze zmianami klimatycznymi i coraz częstszymi falami ekstremalnych upałów, podobne alerty mogą stawać się w przyszłości stałym elementem letnich miesięcy. To pokazuje, jak pilne stają się inwestycje w modernizację sieci i budowę nowych, stabilnych źródeł energii.

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